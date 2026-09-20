El inicio de la primavera encontrará a la Ciudad de Buenos Aires con temperaturas más cercanas al invierno. Sin embargo, el panorama cambiará rápidamente durante la semana y el termómetro comenzará a subir de manera progresiva.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el calor volverá a sentirse con mayor intensidad hacia el final de la semana, con una jornada que tendrá una máxima de 27 grados.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante el inicio de la primavera

El lunes 21 de septiembre, día en que comienza la primavera, tendrá una mínima de 12°C y una máxima de 17°C, con cielo algo a parcialmente nublado. Además, se esperan fuertes ráfagas de viento durante la tarde y la noche, que podrían alcanzar entre 51 y 69 km/h.

El martes 22 será el día más frío del período, con una mínima de apenas 7°C y una máxima de 13°C. El cielo permanecerá mayormente nublado, aunque no se prevén precipitaciones.

Para el miércoles 23, las condiciones comenzarán a mejorar. La temperatura mínima será de 7°C, mientras que por la tarde alcanzará los 17°C, con cielo parcialmente nublado.

Cuándo llegan los 27 grados a Buenos Aires

El cambio más marcado llegará a partir del jueves 24, cuando la máxima alcanzará los 24°C, luego de una mañana con una mínima de 11°C.

El verdadero salto térmico se producirá el viernes 25 de septiembre. Ese día, la temperatura llegará a los 27°C, con una mínima de 14°C y condiciones agradables para disfrutar de actividades al aire libre.

El sábado 26, en tanto, las marcas se mantendrán elevadas, aunque con una leve baja: se espera una mínima de 16°C y una máxima de 24°C, acompañadas por cielo parcialmente nublado.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires. SMN.

De esta manera, los 27 grados llegarán a Buenos Aires el viernes 25, cuando la primavera comience a mostrar temperaturas más cálidas después de un comienzo fresco y ventoso.

En principio, no se esperan lluvias significativas durante el período en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que las condiciones serían favorables para las actividades al aire libre durante el cierre de la semana.