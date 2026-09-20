La AEMET alerta por lluvias este domingo 20 de septiembre en España: se esperan chubascos y rachas de viento de hasta 80 km/h.

El tiempo estable predominará este domingo en la mayor parte de España con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas que aumentarán de nuevo en la mitad norte, aunque en Cádiz las rachas de viento serán muy fuertes, de hasta 80 kilómetros por hora.

El temporal de lluvias que ha asolado el área mediterránea de Comunidad Valenciana, Región de Murcia, parte de Andalucía, Baleares y Cataluña, provocando un fallecido en esta última comunidad, cederá por completo y el domingo será un día estable, protagonizado por altas presiones.

En la península, solo regiones de Galicia, Cantábrico, alto Ebro, áreas mediterráneas y zonas interiores del sureste presentarán en algún momento de la jornada intervalos nubosos, aunque en el Estrecho y en Melilla, así como en algunos puntos del sureste, son probables lloviznas o chubascos asilados.

En Canarias el tiempo será nuboso con posibilidad de alguna lluvia débil y aislada en el norte de las islas montañosas y poco nuboso o despejado en el resto, con posible calima en altura en el este del archipiélago.

La AEMET alerta por lluvias este domingo 20 de septiembre en España: se esperan chubascos y rachas de viento de hasta 80 km/h. (Fuente: Shutterstock)

¿Cómo estará la temperatura en España este domingo?

Las temperaturas aumentarán en la mitad norte peninsular y, salvo algún descenso de las mínimas en el sureste, el resto se mantendrán con valores elevados, pudiendo superar los 35 grados en depresiones del suroeste o en zonas del Miño y con noches tropicales en zonas del Mediterráneo sur y del bajo Guadalquivir.

Soplará viento moderado del este en el Cantábrico y litorales del sur peninsular, con intervalos fuertes en Alborán y rachas muy fuertes en Cádiz; y será del norte y nordeste moderado en litorales del sureste peninsular, con posibles intervalos fuertes en los de Galicia y de flojo a moderado en los archipiélagos.

La AEMET alerta por lluvias este domingo 20 de septiembre en España: se esperan chubascos y rachas de viento de hasta 80 km/h. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuáles son las comunidades afectadas por la lluvia?

Comunidad Valenciana: probabilidad de chubascos en el litoral del norte de Alicante hasta mediodía.

Baleares: posibilidad de chubascos en Menorca y mitad este de Mallorca.

Región de Murcia: precipitaciones débiles, más probables en el litoral.

Andalucía: precipitaciones débiles en la vertiente mediterránea.

Canarias: baja probabilidad de precipitaciones en el norte de Tenerife y La Palma.

Clima en las demás comunidades