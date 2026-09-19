Con la llegada de la primavera, los hábitos de consumo también cambian y, aunque parezca llamativo, crecen todos los años. Es que, el buen clima, acompañado de la cercanía a las vacaciones de verano, suman una serie de ítems que, a la cuenta final, se llevan una buena parte del presupuesto del hogar.

En este sentido, la consultora Focus Market elaboró un relevamiento sobre las actividades que los argentinos priorizan en esta época del año, al que denominó “gasto primavera” .

El informe distingue entre gastos habituales (los que se repiten mes a mes, como salir a un bar o volver al gimnasio), y gastos ocasionales, vinculados a compras puntuales como indumentaria deportiva o una escapada de fin de semana. La suma de ambas categorías arroja un desembolso adicional de $ 1.713.890 para este año .

El “gasto primavera”: qué incluye y a cuánto llegará

Según explicó Damián Di Pace, director de la consultora, el cambio de estación reordena las prioridades de consumo. “Con la llegada de la primavera, se observa una marcada preferencia temporal en el gasto de los consumidores hacia actividades vinculadas con el disfrute social y el bienestar personal ”, planteó.

“Los servicios gastronómicos y turísticos registran un repunte, impulsados por el clima más cálido que invita a las salidas y escapadas de fin de semana , mientras que la indumentaria estacional cobra protagonismo en la renovación de guardarropas”, agregó.

Los servicios gastronómicos y turísticos registran un repunte, impulsados por el clima más cálido que invita a las salidas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los “gastos habituales”

En este segmento, el informe tomó como referencia a una persona que sale tres veces al mes a un bar (con un gasto de $ 73.900), que consume helado cuatro veces al mes ($ 60.600) y que retoma la rutina de gimnasio ($ 90.000 mensuales). La suma de estos tres consumos habituales proyecta un gasto adicional de $ 224.500 por mes y por persona.

Di Pace vinculó este comportamiento a la necesidad del comercio de dinamizar la actividad en un contexto de consumo debilitado. “Con las ventas minoristas en retroceso, los rubros estacionales vinculados a la primavera redoblan esfuerzos para dinamizar la actividad lanzando promociones, descuentos especiales y planes de financiamiento con el objetivo de atraer a un consumidor que cuida más sus gastos”, explicó.

Los “gastos ocasionales”

En tanto, dentro de los gastos ocasionales, el relevamiento incluyó la renovación del equipo deportivo, como una remera, un short o calza y un par de zapatillas, por un total de $ 329.170. A esto le sumó un viaje de fin de semana para dos personas a Villa General Belgrano, Córdoba, en avión y con hotel de tres estrellas por tres noches con desayuno incluido, lo que asciende a $ 1.160.220.

Así, la suma de ambos conceptos totaliza $ 1.489.390 , un 24% más que en 2025, cuando el mismo combo costaba $ 1.201.220.

Gastronomía, el rubro estrella de la primavera

En gastronomía, el informe relevó el precio de la cerveza artesanal en bares, como punto de partida:

Una pinta cuesta $ 7000 en horario normal y $ 5900 en happy hour , con una suba interanual del 17%.

Midió dos combos habituales: uno de hamburguesa con papas más una pinta, a $ 24.900 (25% más que en 2025 ), y otro de papas fritas con dos pintas, a $ 24.500 (20% de aumento interanual).

En heladerías, el kilo de helado se ubica entre $ 18.000 y $ 32.000 según el local, con un incremento promedio del 35% respecto del año pasado.

El rubro gimnasios, otro de los protagonistas de cara al verano, fue el que mostró el mayor salto de precios

Desde el gimnasio al turismo de fin de semana, con subas de hasta 50%

El rubro gimnasios, otro de los protagonistas de cara al verano, fue el que mostró el mayor salto de precios, con un aumento interanual promedio del 50% en los mismos establecimientos de barrio y cadenas relevados en 2025, de acuerdo con la consultora.

En turismo, el informe comparó tres destinos clásicos de la temporada para dos personas, con estadías del 25 al 28 de septiembre: