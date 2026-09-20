De Italia a Buenos Aires, la ruta de las mejores fainás con direcciones.

En esta noticia De Italia a Buenos Aires: dónde probar las mejores fainás

Crocante por fuera, tierna por dentro y con un sabor inconfundible, la fainá es uno de esos clásicos que forman parte de la identidad gastronómica de Buenos Aires. De origen italiano, llegó al Río de la Plata y con el tiempo se convirtió en un infaltable de las pizzerías porteñas.

Sin embargo, en los últimos años dejó de ser un simple acompañamiento de la pizza para ganar protagonismo propio. Cada vez más lugares la reinventan, recuperan recetas tradicionales y la presentan como una especialidad que merece disfrutarse por sí sola.

En ese sentido, hay algunos lugares que se destacan por sus versiones de este clásico, con recetas que respetan la tradición pero también incorporan distintas variantes y formas de servirla. A continuación, un recorrido por algunas de las mejores fainás que se pueden probar en Buenos Aires.

De Italia a Buenos Aires: dónde probar las mejores fainás

Furore: una versión cremosa que se despega de la clásica

En Furore, la pizzería de pizza napolitana contemporánea creada por los chefs Damián Mármol y Ezequiel Ortigoza, la fainá dejó de ser un simple acompañamiento para convertirse en una preparación con identidad propia. La marca cuenta con locales en Microcentro, junto al Teatro Maipo, y Palermo, y su menú incluye pizzas clásicas y de autor, calzones, fainá, postres y cócteles.

Una de sus versiones más llamativas lleva una porción generosa de fainá de textura cremosa, cubierta con stracciatella, albahaca fresca, pesto artesanal y tomates cherry confitados. El resultado combina la base tradicional con ingredientes que le dan un perfil más contemporáneo. También se puede pedir la fainá sola, sin toppings.

Direcciones: Esmeralda 451, Microcentro; Honduras 4000, Palermo (apertura 2026).

Furore: una versión cremosa que se despega de la clásica. Instagram @furore.ar

Fainá crocante con stracciatella, prosciutto o estilo fugazzeta en Felice

En Felice, la pizzería de Sebastián “Coco” Carreño en Las Cañitas, la fainá aparece en distintas versiones que combinan una base crocante con ingredientes típicos de la cocina italiana.

Una de las opciones lleva stracciatella, mortadela y pistachos; otra combina prosciutto, rúcula y queso Sbrinz. La tercera toma como referencia a la fugazzeta y suma dos tipos de cebolla y Fior di Latte, con un resultado más cercano a una pizza que a la fainá tradicional.

La propuesta refleja la formación de Carreño como pizzaiolo en Nápoles, con horno italiano y cocina abierta. El menú también incluye pizzas, panuozzos, pastas y empanadas, además de vinos, cervezas y cócteles.

Dirección: Arce 305, Las Cañitas.

Fainá crocante con stracciatella, prosciutto o estilo fugazzeta en Felice. Instagram @felicepizza.ar

Cebolla, mozzarella y orégano: la apuesta de Sifón

En Sifón Sodería, en Chacarita, y Sifoncito, su sede al paso dentro de Manduca, en Paseo La Plaza, la fainá aparece en formato fainazzeta, una versión más gruesa y de forma circular.

La preparación lleva mozzarella, cebolla y orégano y, durante los días más fríos, puede servirse en cazuela para conservar mejor el calor y mantener el queso fundido.

En Sifón, el plato forma parte de una carta de platitos pensada para compartir y acompañar con los vermuts y cócteles de la casa, en una propuesta que recupera distintos clásicos de la gastronomía y la cultura popular argentina.

Direcciones: Jorge Newbery 3881, Chacarita; Av. Corrientes 1660, Paseo La Plaza.

Cebolla, mozzarella y orégano: la apuesta de Sifón. Instagram @sifon.soderia

Fainá frita y Fainacotta: las dos versiones de Casa Bellucci

En Casa Bellucci, una casa de pastas artesanales, platitos y pizzas porteñas contemporáneas de Parque Chacabuco, la fainá aparece en dos preparaciones que se alejan de la receta clásica.

La primera es una fainá frita, acompañada con queso crema de albahaca, mortadela, rúcula, miel de naranja y ají. La combinación mezcla sabores salados y dulces con un toque picante.

La segunda es la Fainacotta, elaborada a partir de una fainá de ricota con corazón de burrata, tomates asados, rúcula y albahaca. Dos alternativas que llevan a la fainá hacia el terreno de los platos de autor y le dan un lugar propio dentro de la carta.

Dirección: Del Barco Centenera 1699, Parque Chacabuco.

Fainá frita y Fainacotta: las dos versiones de Casa Bellucci. Instagram @casabellucci.ba

Fainá crocante con berenjenas asadas y maní en Chill Garden

En Chill Garden, ubicado en una casona del siglo XIX en Caballito, el chef Tupac Guantay propone una versión de fainá crocante acompañada con pasta de berenjenas asadas y maní tostado.

La base aporta una textura crujiente, mientras que la berenjena suma cremosidad y el maní, un contraste crocante. El plato forma parte de una cocina enfocada en el producto y la estacionalidad, por lo que algunos ingredientes pueden variar según su disponibilidad.

El restaurante funciona alrededor de un jardín con más de un centenar de plantas y conserva distintos ambientes de la casona, entre ellos un salón interior, barra y cava privada. La carta incluye además carnes a la parrilla, pastas caseras, platos para compartir y opciones vegetarianas.

Dirección: Pujol 935, Caballito.

Fainá crocante con berenjenas asadas y maní en Chill Garden. Instagram @chillgarden.ba

Eléctrica Pizza apuesta por la fainá clásica y con provolone

En Eléctrica Pizza, en Palermo Hollywood, la fainá se puede pedir en dos versiones: clásica o con provolone. Ambas se elaboran artesanalmente y se cocinan en horno a leña, al igual que las pizzas de la casa.

La segunda alternativa incorpora el sabor intenso del provolone y funciona tanto como entrada como acompañamiento para una pizza. Entre las opciones de la carta aparecen la Canchera, con anchoas de Hernán Viva y oliva, y la Nolita, con salsa de tomate, burrata, pesto, parmesano y hot honey.

El espacio combina técnicas de inspiración napolitana con una estética urbana y descontracturada, inspirada en el Brooklyn de los años 80.