Fuertes lluvias llegan a Nueva York, Pensilvania y Nueva Jersey este domingo 20 de septiembre: hay riesgo de inundaciones

Las fuertes lluvias y tormentas seguirán afectando a distintas zonas de Estados Unidos durante el cierre del fin de semana, con un desplazamiento del sistema hacia el noreste del país.

De acuerdo con AccuWeather, la humedad tropical continuará alimentando las tormentas desde las Grandes Llanuras hasta la Costa Este. Para el domingo 20 de septiembre, el foco se trasladará principalmente hacia sectores de Pensilvania, Nueva York y Nueva Jersey.

¿Qué ciudades serán afectadas por las lluvias del domingo 20 de septiembre?

Las lluvias avanzarán desde la región de los Grandes Lagos hacia el noreste durante la noche del sábado y se extenderán por Pensilvania y el estado de Nueva York durante el domingo, según un informe de AccuWeather. Algunas tormentas podrían descargar precipitaciones intensas debido a los altos niveles de humedad.

Entre las zonas urbanas que podrían quedar bajo la influencia de este sistema aparecen:

Nueva York y sus alrededores , especialmente los sectores ubicados al oeste y norte de la ciudad. , especialmente los sectores ubicados al oeste y norte de la ciudad.

Localidades del noreste de Pensilvania , donde podrían acumularse varios centímetros de lluvia de manera localizada.

Ciudades y comunidades del norte de Nueva Jersey , donde existe especial preocupación por posibles crecidas repentinas de arroyos y cursos de agua menores.

Sectores de los Catskills, en el estado de Nueva York, que también podrían registrar acumulados importantes.

AccuWeather advierte que el riesgo aumentará en los lugares donde caiga entre una y dos pulgadas de lluvia en apenas una hora, especialmente en áreas que ya recibieron precipitaciones abundantes durante las últimas semanas.

AccuWeather advierte que el riesgo aumentará en los lugares donde caiga entre una y dos pulgadas de lluvia en apenas una hora, especialmente en áreas que ya recibieron precipitaciones abundantes durante las últimas semanas. EFE

¿Qué se espera para la semana próxima?

El panorama seguirá siendo inestable. La humedad y las lluvias podrían persistir durante varios días en el noreste, debido a un área de alta presión ubicada sobre el sureste de Canadá que podría frenar el desplazamiento normal de los sistemas meteorológicos.

Como consecuencia, las nubes y las precipitaciones podrían mantenerse hasta mediados de la semana e incluso acercarse al final de la semana en algunas de las principales ciudades del noreste estadounidense. La duración exacta dependerá de la evolución de ese sistema de alta presión.