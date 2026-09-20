Cómo estará el clima en Buenos Aires del 21 al 27 de septiembre.

El comienzo de la primavera llegará con marcada variabilidad térmica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras un inicio fresco y ventoso, la temperatura subirá de manera progresiva hasta alcanzar picos casi veraniegos hacia el fin de semana.

Un arranque fresco y ventoso para el inicio primaveral

El lunes 21 de septiembre, día en que se le da la bienvenida a la primavera, la jornada comenzará con cielo algo a parcialmente nublado. La temperatura rondará entre una mínima de 12°C y una máxima de 17°C. Sin embargo, el protagonista del día será el viento, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 69 km/h durante la tarde y la noche.

El martes 22 marcará el punto más frío de la semana. Con una mínima de solo 7°C en las primeras horas y una máxima de 13°C, el abrigo volverá a ser imprescindible. El cielo se mantendrá entre mayormente y parcialmente nublado, pero sin probabilidad de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires. SMN.

Paulatino ascenso de las temperaturas

Para el miércoles 23, el tiempo comenzará a estabilizarse. La mañana continuará fría con 7°C y cielo mayormente nublado, pero hacia la tarde la máxima escalará hasta los 17°C con un cielo parcialmente nublado.

El cambio definitivo en las marcas térmicas se sentirá a partir del jueves 24, cuando los termómetros marquen una mínima de 11°C y una máxima de 24°C. Durante toda la jornada predominará un cielo entre mayormente y parcialmente nublado, dejando atrás las marcas invernales.

Fin de semana ideal para actividades al aire libre

De cara al cierre de la semana laboral y el comienzo del descanso, las temperaturas continuarán en franca elevación:

Viernes 25: La jornada se presentará agradable y algo nublada, con una mínima de 14°C y una máxima que alcanzará los 27°C , ideal para disfrutar la tarde al aire libre.

Sábado 26: El tiempo primaveral se consolidará con temperaturas que irán desde los 16°C de mínima hasta los 24°C de máxima, acompañadas por un cielo parcialmente nublado.

En líneas generales, según los registros del SMN, no se pronostican lluvias significativas para la Ciudad de Buenos Aires durante todo el período, lo que permitirá planificar actividades de fin de semana sin contratiempos meteorológicos.