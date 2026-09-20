Alerta del SMN en México por tormentas y vientos este domingo 20: hay 8 estados bajo riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé condiciones meteorológicas variables este domingo 20 de septiembre, con lluvias de distinta intensidad en buena parte del territorio. Habrá precipitaciones muy fuertes a intensas en lugares como Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, además de lluvias fuertes en estados como Puebla, Jalisco, Quintana Roo, Veracruz y Tabasco.

Las autoridades indican que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, incremento en los niveles de ríos y arroyos y posibles deslaves. Por ello, se recomienda tomar precauciones antes de salir y mantenerse atento a las actualizaciones de las autoridades.

Alerta del SMN en México por tormentas y vientos este domingo 20: hay 7 estados bajo riesgo EFE

Lluvias y tormentas en el sur y sureste

Entre las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones se encuentran Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, donde se pronostican lluvias muy fuertes a intensas. Quintana Roo también tendrá lluvias fuertes, por lo que localidades como Cancún podrían registrar periodos de precipitaciones durante la jornada.

En estas regiones, las lluvias podrían generar:

Reducción de la visibilidad Acumulación de agua en vialidades Condiciones adversas para quienes circulen por carretera

Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.

Estados bajo riesgo, según el SMN

Además del sur y sureste, el pronóstico contempla lluvias fuertes a muy fuertes en los siguientes lugares:

Puebla Jalisco Colima Michoacán Guerrero Veracruz Tabasco

En entidades del noroeste y norte, como Sinaloa, Durango, Chihuahua y Nayarit, también se esperan precipitaciones de consideración.

La presencia de lluvias no será uniforme durante el día, por lo que las condiciones pueden cambiar rápidamente en algunas regiones.

Recomendaciones ante las lluvias

Ante este panorama, Protección Civil recomienda evitar cruzar calles, ríos o arroyos con corrientes de agua, así como mantenerse alejado de árboles, postes, anuncios y estructuras que puedan representar un riesgo durante las tormentas.

También es importante revisar las condiciones de las carreteras antes de viajar y mantenerse informado mediante los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil, especialmente en las zonas donde se esperan las lluvias más intensas.