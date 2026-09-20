¿Quién Quiere Ser Inversor? prepara su edición 2026 con una propuesta que combina educación financiera y formato de show. El ciclo, conducido por la economista Yayi Morales, tendrá una nueva presentación en Buenos Aires y otra en Rosario.

La primera fecha será el sábado 26 de septiembre, a las 10, en el Teatro Astros, ubicado en avenida Corrientes 746. Será la segunda vez que el evento se realiza en Buenos Aires. La propuesta también llegará a Rosario el sábado 10 de octubre, en la Fundación Libertad.

Según sus organizadores, el objetivo es acercar al público general herramientas concretas vinculadas con las finanzas personales, con una dinámica que busca diferenciarse del formato tradicional de una charla o capacitación.

“Es un show que se hace por segunda vez en Buenos Aires, y tiene como diferencial que no son solo cuatro horas de capacitación en vivo con los referentes más importantes de la industria, sino que los participantes se llevan regalos, premios y herramientas concretas para mejorar sus finanzas”, explicó Yayi Morales, economista y columnista de “Cuentas Claras” y “Pulso Financiero” por El Cronista Stream.

Quiénes participan de ¿Quién Quiere Ser Inversor?

La edición porteña contará con la participación de siete especialistas vinculados con distintas áreas de las finanzas, la economía, el derecho y la educación financiera.

El panel estará integrado por el economista Leo Piccioli; el abogado Martín Litwak; la educadora financiera Gabriela Totaro; el periodista Ariel Cohen; el presidente de Grupo IEB; Juan I. Abuchdid; el periodista Mariano Gorodish; la asesora financiera Selene Najle y Willy Laborda.

La propuesta también incluye la participación del periodista Santiago Escobar, Unión Editorial, Eseade, Finanzas en Juego, Demian Aiello, ONG Bitcoin y Money on Chain.

Además de las exposiciones, el evento contará con espacios de interacción directa entre los asistentes y los especialistas.

Finanzas personales: stands, consultas y premios

Uno de los componentes de la jornada serán los stands instalados en el lugar. Allí, los asistentes podrán realizar consultas puntuales con especialistas antes del comienzo del show y durante el break del mediodía.

La jornada también contempla sorteos y premios, además de stands destinados a la venta de libros.

De acuerdo con la organización, la combinación de capacitación, interacción y actividades busca ofrecer una experiencia diferente para quienes se acerquen a la propuesta de ¿Quién Quiere Ser Inversor?.

¿Cuándo es ¿Quién Quiere Ser Inversor? en Buenos Aires y Rosario?

La presentación en Buenos Aires será el sábado 26 de septiembre a las 10, en el Teatro Astros, avenida Corrientes 746.

Las entradas para esa función están disponibles a través de Entrada Uno. En Rosario, la actividad será el sábado 10 de octubre en la Fundación Libertad y la inscripción se realiza mediante un formulario online.

La organización difunde información y novedades sobre el ciclo a través de las cuentas @quienquiereserinversor y @yayimoralesok.