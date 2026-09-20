Ir al gimnasio, salir a correr o realizar cualquier entrenamiento es una parte importante de una vida activa, pero no necesariamente compensa pasar muchas horas sentado. Así lo explicó el médico Daniel López Rosetti en un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde destacó la importancia de interrumpir el sedentarismo durante toda la jornada.

El especialista remarcó que pequeños momentos de actividad, como caminar unos minutos o subir escaleras, también pueden incorporarse fácilmente a la rutina. La idea es evitar que el movimiento quede limitado únicamente a la hora destinada al entrenamiento.

Qué pasa cuando una persona pasa muchas horas sentada

López Rosetti explicó que una persona puede realizar actividad física intensa y después permanecer varias horas sin moverse. Para describir esta situación, utilizó la expresión “el mal del sillón”.

Qué pasa cuando una persona pasa muchas horas sentada.

“Si hacés una hora de gimnasio y seis horas sentado, perdiste lo ganado. El tema es moverte siempre”, sostuvo el especialista.

Según detalló, cuando una persona permanece sentada durante mucho tiempo, los músculos de las piernas dejan de contraerse de manera habitual. En este punto, hizo referencia a la bomba muscular de los miembros inferiores, que ayuda al retorno de la sangre hacia el corazón mediante la contracción de los músculos.

También señaló que durante el sedentarismo prolongado dejan de moverse distintas partes del cuerpo, entre ellas la cadera, la columna y las articulaciones.

En ese contexto, López Rosetti resumió su planteo con una frase que acompañó el contenido publicado en Instagram: “Ir al gimnasio es importante, pero movernos durante el resto del día también lo es”.

La idea es que el entrenamiento planificado sea complementado con movimiento cotidiano y que no se concentre toda la actividad física en una única hora de la jornada.

Qué son los “snacks” de actividad física

Una de las estrategias que propuso el médico son los llamados “snacks de actividad física”, pequeños momentos de movimiento que pueden incorporarse varias veces durante el día.

Entre los ejemplos aparecen levantarse de la silla, caminar algunos minutos, subir escaleras o interrumpir regularmente el tiempo que se permanece sentado.

López Rosetti utilizó las escaleras como ejemplo y destacó que incluso subir una cantidad relativamente pequeña de escalones puede ser una oportunidad para romper el sedentarismo.

Qué son los “snacks” de actividad física. Magnific

De esta manera, el objetivo no es reemplazar el gimnasio ni otro tipo de entrenamiento, sino sumar movimiento al resto de la jornada.

En el copy de la publicación, el médico reforzó esta misma idea: “El movimiento no debería limitarse a la hora de entrenamiento. Lo que hacemos durante todo el día también cuenta”.

La recomendación apunta a incorporar pausas activas y pequeños desplazamientos en la rutina diaria para evitar permanecer sentado durante períodos demasiado prolongados.