Argentina avanzó en la incorporación de nuevas aeronaves para reforzar las capacidades operativas de sus Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa firmó un acuerdo para adquirir cuatro helicópteros medianos UH-60L Black Hawk, que permitirán ampliar las posibilidades de transporte de personal, despliegue táctico y respuesta ante emergencias en distintos puntos del país.

La operación se formalizó mediante la firma de una Carta de Oferta y Aceptación (LOA) con Estados Unidos y contempla una inversión cercana a los 28 millones de dólares, incluidos repuestos e insumos.

Las unidades estarán destinadas al Ejército Argentino, específicamente a su Dirección de Aviación, y conformarán el núcleo inicial de una nueva capacidad de movilidad.

Cómo son los nuevos helicópteros Black Hawk que incorporará Argentina

Los UH-60L Black Hawk son helicópteros medianos diseñados para realizar operaciones de transporte y despliegue de personal en escenarios exigentes. Según los datos difundidos por el Ministerio de Defensa, pueden alcanzar una velocidad cercana a los 280 kilómetros por hora, dependiendo de la carga y las condiciones de vuelo.

Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Prestiy el Embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. Ministerio de Defensa

Entre sus principales características se destacan:

Capacidad de transporte: pueden trasladar aproximadamente 11 efectivos completamente equipados.

Motorización: cuentan con dos motores T700-GE-701D, que aportan redundancia y mayor seguridad operativa.

Navegación: incorporan sistemas digitales como el Garmin GTN 750 y referencias de actitud y rumbo AHRS.

Comunicaciones: disponen de equipos multibanda HF, VHF y UHF para operar en diferentes escenarios.

Para qué se utilizarán los nuevos helicópteros del Ejército Argentino

La incorporación permitirá ampliar la movilidad táctica y operacional de la fuerza, con mayor autonomía para realizar despliegues rápidos en la extensa geografía nacional.

Además del transporte de efectivos y cargas, los Black Hawk estarán preparados para realizar operaciones de inserción y extracción de personal mediante el sistema FRIES, así como tareas de búsqueda y rescate.

Helicóptero UH-60L Black Hawk con militares a bordo. Shutterstock

También cuentan con un gancho para cargas externas y pueden operar con el sistema Bambi Bucket, utilizado para colaborar en la lucha contra incendios forestales.

Estas características permitirán aprovechar las aeronaves tanto en misiones militares como en tareas de asistencia ante emergencias y catástrofes.

Cuándo llegarán los primeros Black Hawk a la Argentina

El acuerdo contempla cuatro helicópteros UH-60L y establece que el primero llegará antes de finalizar 2026. Las unidades representan una etapa inicial de un proceso de modernización que busca ampliar progresivamente las capacidades de la Aviación de Ejército.

La adquisición se realizó mediante el sistema Foreign Military Sales (FMS) y el programa Black Hawk Exchange and Sales Transaction (BEST). Según informó Defensa, las gestiones técnicas permitieron reducir el costo de las primeras cuatro aeronaves a cerca de 28 millones de dólares, incluidos repuestos e insumos.