El Ejército Argentino realizó pruebas de tiro con cañones CITER de 155 mm junto a Fabricaciones Militares en la provincia de San Luis. Los ensayos incluyeron el empleo de cargas propulsoras blancas, utilizadas en configuraciones de artillería asociadas con disparos a mayores distancias.

Las actividades se desarrollaron junto al Grupo de Artillería 7 «Brig. Gral. Francisco Reynolds» y fueron difundidas por la Fábrica Militar Villa María. Los trabajos forman parte de la cooperación entre ambas instituciones para contribuir al desarrollo y sostenimiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional.

La iniciativa también pone el foco en la articulación entre las unidades militares y la industria nacional, particularmente en las tareas vinculadas con los insumos necesarios para el funcionamiento de los sistemas de artillería.

Cómo fueron los ensayos del Ejército con los cañones CITER de 155 mm

Los ensayos se realizaron con el sistema CITER de 155 mm L33, empleado por el Ejército Argentino, y contemplaron el uso de cargas propulsoras blancas.

La actividad contó con la participación del Grupo de Artillería 7 y Fabricaciones Militares, que dio a conocer las pruebas a través de la Fábrica Militar Villa María.

El trabajo conjunto apunta a sostener las capacidades existentes y contribuir a la recuperación de herramientas estratégicas para la defensa.

Qué función cumplen las nuevas cargas propulsoras ensayadas por el Ejército

En la artillería de campaña, las cargas propulsoras generan la energía necesaria para impulsar un proyectil a través del tubo del cañón. En los sistemas de 155 mm, su configuración depende de las condiciones de tiro y del alcance requerido.

La carga blanca está compuesta por saquetes de pólvora numerados del 6 al 9 bis y se asocia con disparos a mayores distancias.

En este tipo de piezas, el proyectil se introduce por separado y luego se coloca la carga propulsora correspondiente. La cantidad de propelente influye en la presión generada dentro del tubo y en las condiciones del disparo, mientras que el alcance también depende de las características del cañón y del proyectil utilizado.

Cómo busca el Ejército fortalecer sus capacidades de artillería

Las pruebas reflejan la cooperación entre el Ejército Argentino y Fabricaciones Militares en torno a los sistemas de artillería y los insumos que requieren para su funcionamiento.

Estas actividades forman parte de un trabajo conjunto orientado al desarrollo, el sostenimiento y la recuperación de capacidades estratégicas.

La articulación entre la industria para la defensa y las unidades militares permite vincular las necesidades operativas con las tareas de evaluación de los materiales utilizados por las Fuerzas Armadas.