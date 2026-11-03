El proceso está a cargo de la Dirección General de Material, mediante el expediente EX-2026-100375424-APN-DGM#EA

El Ejército Argentino abrió una licitación pública para adquirir siete vehículos blindados de exploración 4x4, con el objetivo de reforzar sus capacidades de reconocimiento terrestre.

Las unidades deberán contar con protección para sus tripulantes y capacidad para desplazarse por terrenos difíciles. Además, la contratación contempla equipos de comunicaciones y servicios de apoyo logístico.

La adquisición se puso en marcha mediante una licitación pública, que tiene como fecha de apertura de ofertas el próximo miércoles 4 de noviembre.

El Ejército Argentino licita 7 vehículos blindados de exploración 4x4

La Licitación Pública 0755/2026 fue publicada por el Ejército Argentino para la adquisición de vehículos blindados de exploración 4x4, según consta en la documentación oficial del procedimiento.

La Licitación Pública 0755/2026 fue publicada por el Ejército Argentino para la adquisición de vehículos blindados de exploración 4x4. (Foto: imagen ilustrativa creada con IA) Chatgpt

El proceso está a cargo de la Dirección General de Material, mediante el expediente EX-2026-100375424-APN-DGM#EA, y se tramita a través de la plataforma COMPR.AR.

La presentación de ofertas y el acto de apertura están previstos para el miércoles 4 de noviembre de 2026, a las 10 horas. Las propuestas deberán ingresarse mediante el formulario electrónico habilitado por el sistema

¿Cuáles son las principales características que deberán tener los vehículos 4x4?

Los vehículos blindados de exploración 4x4 que buscará adquirir el Ejército Argentino deberán estar acompañados de equipos de comunicaciones y servicios de apoyo logístico.

Las unidades tendrán que contar con capacidad para transportar hasta cinco tripulantes, protección blindada y una autonomía mínima de 450 kilómetros.

Estas características les permitirían a los vehículos llevar adelante desplazamientos prolongados en terrenos que presenten diferentes condiciones.

Entre los requisitos técnicos también se contempla la posibilidad de integrar armamento, como ametralladoras de 7,62 milímetros y 12,7 milímetros. Estas capacidades están orientadas a las tareas de exploración y protección que tendrán por objetivo realizar los vehículos.

¿Cuál es la meta detrás de esta nueva incorporación?

La incorporación de vehículos blindados de exploración forma parte de los esfuerzos del Ejército Argentino para renovar sus capacidades de reconocimiento terrestre, una actividad que requiere que las unidades puedan desplazarse en terrenos variados y brindar protección a sus tripulantes.

Actualmente, entre los medios utilizados para estas tareas se encuentran vehículos Mercedes-Benz MB 230G y HMMWV