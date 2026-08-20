ARCA reveló cómo comprar en Shein y Temu sin pagar de más: sirve para cualquier compra pero hay un truco para hacerlo correctamente

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Las compras en Shein, Temu, Amazon y otras plataformas del exterior tienen nuevas reglas para ingresar a la Argentina. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el régimen de envíos postales y unificó el tratamiento de los paquetes que llegan mediante el operador postal oficial y los servicios privados de courier.

La modificación establece una franquicia de hasta US$400 FOB por envío, limitada a cinco operaciones por año y por persona. Este monto no representa un límite para gastar dólares en compras internacionales, sino el valor máximo de cada envío que puede acceder a la exención de determinados tributos aduaneros.

ARCA cambió las compras del exterior: cómo funciona la franquicia de US$400

El cambio fue establecido por el Decreto 604/2026, publicado el 17 de julio, que modificó las condiciones de los envíos postales y buscó equiparar su tratamiento con el régimen utilizado para las operaciones mediante PSP/Courier.

A partir de esta modificación, los primeros cinco envíos de cada año que no superen los US$400 FOB por operación quedan exentos de los derechos de importación y de la tasa de estadística. La franquicia se aplica por persona y por año calendario.

los primeros cinco envíos de cada año que no superen los US$400 FOB por operación quedan exentos de los derechos de importación y de la tasa de estadística. (Fuente: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Pero existe una diferencia importante entre la franquicia aduanera y el costo final de una compra. El IVA y los impuestos internos continúan correspondiendo cuando resulte aplicable, por lo que un producto comprado en una plataforma internacional no necesariamente tendrá como costo final únicamente el precio publicado.

Qué pasa si una compra de Shein, Temu o Amazon supera los US$400

Si un paquete tiene un valor superior a US$400 FOB, la franquicia deja de cubrir la parte que excede ese monto. Ese excedente queda sujeto a los tributos que correspondan a la importación para consumo bajo el régimen general.

Por ejemplo, una compra cuyo valor FOB sea de US$500 no pierde necesariamente todo el beneficio: la normativa establece que, cuando se supera el valor de la franquicia, el excedente queda alcanzado por los tributos correspondientes. La misma regla se aplica cuando se excede el cupo anual de cinco envíos.

En cambio, si una persona ya utilizó sus cinco operaciones del año y realiza otro envío de hasta US$400, ese paquete ya no cuenta con la franquicia. ARCA indica que en ese caso corresponde pagar la totalidad de los tributos del régimen general sobre el valor total del envío.

Cuáles son los límites y tributos para comprar productos en el exterior

El régimen vigente establece diferentes condiciones según el tipo de operación. Para los envíos de uso personal que ingresan mediante Correo Argentino, ARCA mantiene un límite de hasta US$3.000 FOB, siempre que se cumplan los requisitos del régimen puerta a puerta. Entre ellos se encuentra que la mercadería no tenga finalidad comercial y que no haya más de tres unidades de la misma especie.

En los envíos mediante courier, también existe un régimen de pequeños envíos de hasta US$3.000 por operación, con un máximo de tres unidades de la misma especie, hasta 50 kilos por paquete y sin finalidad comercial. Esta modalidad puede utilizarse hasta cinco veces por año calendario y por persona.

Los principales puntos que deben conocer quienes compran en Shein, Temu, Amazon u otras plataformas internacionales son:

Hasta US$400 FOB por envío: los primeros cinco envíos del año quedan exentos de derechos de importación y tasa de estadística.

Cinco envíos por año: la franquicia se puede utilizar hasta cinco veces por persona durante el año calendario.

IVA: continúa aplicándose cuando corresponda.

Impuestos internos: también pueden corresponder según el producto.

Más de US$400: los tributos alcanzan al excedente de la franquicia.

Más de cinco envíos: si se supera el cupo anual, se aplican los tributos del régimen general sobre el valor total del envío.

Hasta US$3.000 FOB: es el límite previsto para determinados envíos de uso personal bajo los regímenes simplificados.

Hasta tres unidades de la misma especie: los pequeños envíos deben cumplir este requisito y no pueden tener finalidad comercial.

La Resolución General 5884/2026, publicada el 30 de julio, reglamentó el nuevo régimen para los envíos postales y reemplazó la normativa anterior. De esta manera, ARCA actualizó las condiciones para las compras de uso personal que ingresan desde el exterior y estableció un esquema que diferencia claramente entre la franquicia de US$400 y el límite de hasta US$3.000 previsto para determinadas operaciones.