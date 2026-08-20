La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cambió las condiciones del régimen de intercambio automático de información financiera. La modificación alcanza el período fiscal 2026 y elimina a las cuentas sueldo de una de las categorías que hasta ahora estaban excluidas del sistema.

La medida fue establecida mediante la Resolución General 5887/2026, publicada en el Boletín Oficial, y modifica las reglas del Estándar Común de Reporte (CRS).

El cambio no significa que todos los trabajadores que cobran su salario en un banco pasarán a ser reportados. La modificación elimina una exclusión específica y puede tener consecuencias principalmente cuando el titular de la cuenta tiene residencia fiscal en otro país.

ARCA cambió una regla y las cuentas sueldo quedaron en alerta

Hasta ahora, las cuentas sueldo estaban incluidas entre las cuentas de depósito excluidas del régimen de intercambio automático de información financiera. Por ese motivo, no quedaban alcanzadas por este mecanismo de reporte bajo esa categoría.

Con la nueva resolución, esa exclusión desaparece. Es decir, las cuentas sueldo ya no tienen el beneficio de quedar automáticamente fuera del régimen.

Esto no implica que el banco vaya a informar de manera automática cada cuenta sueldo existente en la Argentina. Para que una cuenta quede alcanzada, deben cumplirse las condiciones previstas por el CRS y las reglas de identificación y debida diligencia establecidas para las entidades financieras.

El cambio cobra mayor importancia en el caso de una persona que tiene residencia fiscal en el exterior. Si reúne las condiciones para ser considerada una persona declarable, la entidad financiera puede estar obligada a informar determinados datos de la cuenta a ARCA, que luego puede transmitir esa información a la administración tributaria de la jurisdicción donde el titular tiene su residencia fiscal.

Cuentas sueldo y ARCA: qué cambia en 2026 y cuándo pueden ser reportadas al exterior Gemini AI

Qué otras cuentas siguen fuera del reporte

La nueva normativa mantiene algunas categorías de cuentas fuera del intercambio automático de información.

Entre ellas aparecen:

Las cuentas relacionadas con fondos de cese laboral de trabajadores de la construcción .

Las cajas de ahorro destinadas al pago de programas de ayuda social.

La Cuenta Gratuita Universal.

Sin embargo, estas cuentas deben cumplir determinadas condiciones.

Entre ellos, los montos de las operaciones deben mantenerse dentro de los límites mensuales fijados por la Unidad de Información Financiera (UIF). Además, las entidades financieras no deben detectar inconsistencias entre el perfil del cliente y los montos o características de los movimientos realizados.

Desde cuándo rige el cambio de ARCA

La Resolución General 5887/2026 entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará a las obligaciones de información correspondientes al período fiscal 2026 y los siguientes.

El mecanismo forma parte del Estándar Común de Reporte (CRS), desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Su objetivo es facilitar el intercambio automático de información financiera entre países para detectar cuentas pertenecientes a personas que tienen residencia fiscal en otra jurisdicción.

En la práctica, las entidades financieras deben identificar a determinados titulares, verificar su residencia fiscal y, cuando corresponde, recopilar y reportar información sobre las cuentas alcanzadas.

Por eso, el cambio de ARCA no significa que todas las cuentas sueldo serán informadas ni que todos los trabajadores quedarán bajo control de otra administración tributaria .

Lo que cambia es que estas cuentas dejaron de contar con una exclusión específica y ahora pueden quedar alcanzadas por el CRS cuando se cumplen las condiciones previstas por el régimen.