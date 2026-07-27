Shein se convirtió en una de las compañías de moda y comercio electrónico más conocidas a nivel global, pero pocos usuarios tienen la posibilidad de ver qué ocurre detrás de sus campañas y producciones.

Ahora, una joven argentina que vive en China logró mostrar ese mundo desde adentro y su experiencia rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Se trata de Sol Zarubin, una creadora de contenido que comparte en TikTok parte de su vida en el país asiático. En uno de sus últimos videos, registró paso a paso una jornada laboral dentro de los estudios de Shein, desde su llegada a las instalaciones hasta la preparación para una sesión de fotos.

La publicación llamó la atención de miles de usuarios porque permitió conocer detalles poco habituales sobre el funcionamiento interno de la compañía, especialmente en el área vinculada a la producción de contenido para moda y belleza.

Cómo es un día de trabajo dentro de Shein

En el video, la modelo mostró el recorrido que realiza antes de comenzar una jornada de grabación y explicó cómo es el detrás de escena de una producción profesional.

Según contó, el día comienza con la espera del auto que la traslada hasta el lugar de trabajo . Una vez que llega al edificio, debe presentar su permiso laboral para poder ingresar y recibe una credencial de identificación que utilizará durante toda la jornada.

Luego, recorrió las distintas áreas del estudio, entre ellas los espacios destinados al maquillaje, la peluquería y la preparación de imagen previa a las sesiones de fotos. También mostró una zona de descanso donde los trabajadores pueden tomar café antes de comenzar con las grabaciones.

La primera colección que le tocó fotografiar fue de pijamas. “ Te arman todo el set como si fuera una casa real ”, explicó sorprendida al mostrar la ambientación preparada para la producción. Después, compartió parte del proceso de las fotos y cómo se desarrolla la jornada frente a cámara.

Al finalizar el trabajo, contó cómo funciona el sistema de comida para los modelos y equipos de producción. “ Cuando llegás te ofrecen diferentes menús y vos elegís cuál querés. Después te lo entregan cuando terminás de trabajar ”, explicó.

La joven aseguró que en esta segunda experiencia se sintió “más cómoda” que en la primera jornada, aunque reconoció que se quedó con hambre después del almuerzo.

Antes de retirarse, mostró el último paso del día: devolver la tarjeta que recibió. Además, explicó la importancia de un pequeño comprobante que le entregan al finalizar la jornada. “ Acá anotan la cantidad de horas que trabajaste. Yo siempre le envío una foto de ese papelito a la agencia de modelos ”, detalló.

Finalmente, el auto volvió a buscarla para llevarla nuevamente a su casa, cerrando así una jornada de trabajo dentro de una producción de moda.

La argentina que mostró la intimidad de Shein: cómo reaccionaron en redes sociales

El video de Sol Zarubin rápidamente se convirtió en un fenómeno en TikTok y acumuló millones de reproducciones.

Una de sus publicaciones donde mostró cómo es trabajar para Shein en China superó los 3 millones de visualizaciones , generando miles de comentarios de usuarios sorprendidos por la experiencia.

Muchos seguidores llegaron esperando conocer otra cara de la compañía, vinculada a la fabricación de ropa o al armado de pedidos, pero se encontraron con un detrás de escena diferente: una jornada de trabajo como modelo dentro de los estudios de producción de la marca.

“Yo pensé que se iba a poner a armar pedidos”, comentó una usuaria, mientras que otros escribieron que esperaban ver “la parte de la explotación que hay haciendo ropa de Shein”.

Las reacciones reflejaron la curiosidad de los usuarios por conocer cómo funciona realmente una de las empresas de comercio electrónico más grandes del mundo.