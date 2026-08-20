Una argentina que reside en el norte de Italia compartió en redes sociales cómo es trabajar durante la temporada alta y mostró una de las situaciones más exigentes que pueden atravesar quienes tienen empleos temporarios.

Gime Rauch relató que llegó a trabajar durante 15 horas consecutivas y explicó que, aunque la posibilidad de cobrar el doble resulta atractiva, el agotamiento físico es uno de los principales aspectos negativos.

“Como saben, trabajo de temporada en el norte de Italia, y ayer me tocó trabajar 15 horas seguidas”, contó Gime al inicio del video, en el que decidió mostrar parte de su experiencia laboral durante los meses de mayor movimiento.

Emigrar a Europa: una argentina contó cómo es trabajar 15 horas seguidas en Italia

La argentina explicó que durante julio y agosto, considerados meses de temporada, quienes tienen este tipo de empleo pueden acceder a un turno nocturno una vez por semana. Sin embargo, ese horario adicional no reemplaza la jornada habitual, sino que se suma a ella.

“Te toca trabajar 15 horas al día porque no podés descansar. O sea, vos terminás el turno de la tarde y seguís con el de la noche”, relató.

De esta manera, la trabajadora puede terminar su turno habitual y continuar directamente con el horario nocturno, lo que extiende considerablemente la cantidad de horas trabajadas durante una misma jornada.

Para Gime, se trata de una de las partes más demandantes de los trabajos de temporada en el norte italiano, especialmente porque después de completar esas horas debe retomar su actividad habitual.

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Cuánto se puede cobrar por trabajar 15 horas en Italia

El principal atractivo de aceptar esta jornada extendida es económico. Según explicó Gime, el turno adicional permite recibir una remuneración equivalente a dos días de trabajo.

“Por un lado, está rebueno porque cobrás doble, porque te lo pagan como dos días”, explicó la argentina.

La posibilidad de incrementar los ingresos convierte a estas jornadas en una alternativa tentadora para quienes buscan aprovechar los meses de temporada para ahorrar o ganar más dinero.

Sin embargo, la experiencia también tiene un costo físico importante. La joven reconoció que después de trabajar durante tantas horas queda completamente agotada y que, pese al cansancio, debe presentarse nuevamente a trabajar al día siguiente.

“Lo malo es que terminás totalmente agotada, terminás muerta, y el otro día tenés que trabajar normal”, contó.

El turno nocturno en Italia es voluntario

Más allá de la extensión de la jornada, Gime destacó que existe la posibilidad de rechazar el turno adicional. Según explicó en el video, los trabajadores pueden decidir si quieren realizarlo o no.

“Lo bueno de esto es que te preguntan si vos lo querés hacer o no, porque podés decir que no querés hacerlo y listo”, aclaró.

Así, de acuerdo con su experiencia, la jornada de 15 horas aparece como una alternativa para quienes buscan aumentar sus ingresos durante la temporada, aunque implica afrontar un importante desgaste físico y continuar trabajando normalmente al día siguiente.