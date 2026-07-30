En un nuevo paso para flexibilizar el régimen postal internacional, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el sistema de envíos puerta a puerta y elevó el tope de compras hasta u$s 3000, siempre que se trate de bienes para uso o consumo personal.

La decisión se oficializó a través de la Resolución General 5884/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La nueva normativa deroga la Resolución General 4.447 que regulaba este régimen.

El cambio se enmarca en la actualización introducida por el Decreto 604/2026, que modificó el régimen de importación de envíos postales.

El objetivo es equiparar condiciones entre el sistema postal y las importaciones realizadas mediante prestadores de servicios internacionales (PSP/Courier).

ARCA modificó el sistema de envíos puerta puerta

La resolución introduce importantes cambios en la modalidad puerta a puerta. El nuevo procedimiento simplifica trámites y reduce costos operativos al unificar los requisitos aplicables a envíos postales tradicionales y servicios de courier internacional.

El régimen incorpora un sistema de declaración anticipada para compras realizadas mediante plataformas de comercio electrónico internacional.

El operador postal designado debe presentar ante ARCA una declaración con información de la Unión Postal Universal (UPU) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), utilizando formularios internacionales CN22 o CN23.

La información que deberá transmitirse incluye nombre y domicilio del remitente, del destinatario, descripción de la mercadería, cantidad, valor FOB en dólares y datos del destinatario (CUIL, CUIT o CDI).

El usuario podrá validar esa información desde la plataforma de comercio electrónico o mediante el procedimiento que el operador postal habilite.

La resolución establece un plazo de 24 horas para validar datos. Si el usuario no realiza ninguna acción dentro de ese período, el operador quedará autorizado para presentar la declaración en su representación.

Compras al exterior: ARCA subió el límite a u$s 3000

El principal cambio que implementa la resolución es el aumento del límite de valor FOB a u$s 3000 para los envíos que ingresan bajo el régimen simplificado.

Para acceder a esta modalidad, las mercaderías deben cumplir requisitos específicos. Deben estar destinadas al uso o consumo personal, contener un máximo de tres unidades de la misma especie y no presentar características que permitan presumir una finalidad comercial.

Cuando un envío exceda el valor o el cupo previsto por el régimen simplificado, el operador postal debe declarar la posición arancelaria correspondiente.

La mercadería quedará alcanzada por el régimen general de importación y deberá abonarse la totalidad de los tributos aplicables a una importación para consumo.

La resolución completa