Es oficial | Habrá clases hasta un día antes de Nochebuena, qué estudiantes deberán ir a las escuelas hasta el 23 de diciembre.

El Ministerio de Capital Humano publicó el calendario escolar oficial de 2026, donde detalla las fechas de finalización de clases para cada provincia.

Mientras la mayoría de las jurisdicciones finalizarán el 18 de diciembre, un grupo de alumnos deberá asistir a las escuelas hasta el 23. El calendario es clave para conocer cuándo comienzan las vacaciones de verano.

Qué provincia es la última en terminar las clases en 2026

El cronograma de clases fue definido en el marco del Consejo Federal de Educación (CFE), donde las 24 jurisdicciones se comprometieron a garantizar un mínimo de 190 jornadas educativas durante el ciclo lectivo.

Si bien existe un piso común a nivel nacional, cada provincia conserva la autonomía de fijar su propia fecha de finalización de clases.

En este contexto, la provincia de La Pampa será la última en iniciar las vacaciones de verano. La cursada escolar se extenderá hasta un día antes de Nochebuena y los alumnos deberán concurrir a las aulas hasta el 23 de diciembre.

Es oficial | Habrá clases hasta un día antes de Nochebuena, qué estudiantes deberán ir a las escuelas hasta el 23 de diciembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo comienzan las vacaciones de verano en la provincia de Buenos Aires y CABA

El calendario señala que los alumnos bonaerenses culminarán el ciclo lectivo 2026 el martes 22 de diciembre, mientras que los estudiantes porteños acudirán a las escuelas hasta el viernes 18 de diciembre.

Cuándo terminan las clases, provincia por provincia

Las fechas de finalización varían según la jurisdicción, por lo que no todos los alumnos comenzarán las vacaciones al mismo tiempo. El calendario detalla cuándo terminan las clases en cada provincia.