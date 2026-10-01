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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos correspondiente a octubre con las fechas de cobro asignadas para cada titular de jubilación y pensión del país.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral y vejez, los depósitos comenzarán a entregarse a partir del jueves 8 de octubre.

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El cronograma de pagos de las Pensiones No contributivas correspondiente a octubre ya tiene fechas de inicio y conclusión.

Para quienes estén alcanzados por esta prestación económica, el período de dispersión de recursos iniciará el próximo 8 de octubre y se extenderá hasta el jueves 15 del mismo mes.

Los primeros beneficiarios de este grupo que cobrarán sus haberes serán aquellos con documentos terminados en 0 y 1.

Calendario completo de pagos para PNC

  • Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
  • Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
  • Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
  • Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
  • Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.
Para quienes estén alcanzados por esta prestación económica, el período de dispersión de recursos iniciará el próximo 8 de octubre y se extenderá hasta el jueves 15 del mismo mes. (Foto: ANSES)
Para quienes estén alcanzados por esta prestación económica, el período de dispersión de recursos iniciará el próximo 8 de octubre y se extenderá hasta el jueves 15 del mismo mes. (Foto: ANSES)ANSES

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios de PNC?

Las PNC incluyen distintas prestaciones destinadas a personas que cumplen determinados requisitos y no cuentan con una jubilación o pensión contributiva. Entre las categorías asistenciales, se encuentran las pensiones por Vejez y por Invalidez Laboral.

En octubre, el haber correspondiente a PNC por Invalidez y Vejez quedó establecido en $305.023,96. Con el bono de $70.000, la suma asciende a los $375.023,96.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar una Pensión No Contributiva?

Para cada categoría de PNC se establecen una serie de condiciones y requisitos particulares. En el caso de la PNC por Vejez, se encuentra destinada a personas de 70 años o más que no cuentan con cobertura previsional o no contributiva.

Por su parte, la PNC por Invalidez Laboral, está dirigida a personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Quienes estén en la búsqueda de aplicar, deben acreditar una incapacidad laboral del 66% o más mediante el Certificado Médico Oficial.

Requisitos para cobrar la PNC por Vejez

  • Tener 70 o más años de edad.
  • Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. En este último caso debe haber residido en el país al menos durante 5 años antes de realizar la solicitud.
  • Las personas extranjeras deben haber residido en el país al menos durante 40 años antes de realizar la solicitud.
  • No cobrar, ni el titular ni su cónyuge, una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.
  • No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos.
  • No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.
  • En el caso de un matrimonio, la pensión por vejez se tramitará solamente en favor de uno de los cónyuges.
  • La ausencia definitiva del país hará perder el derecho al beneficio, desde el momento en que se tome conocimiento de ello.

Requisitos para cobrar la PNC por Invalidez Laboral

  • Acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, mediante el CMO.
  • Tener hasta 65 años de edad
  • Ser argentino nativo, o naturalizado, residente en el país.
    • Si sos extranjero, deberás acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años.
    • En el caso de solicitantes menores de edad, son los padres o tutores quienes deben acreditar una residencia mínima continuada en el país de 3 años.
  • No cobrar jubilación ni pensión.
  • En caso de solicitantes menores de edad, los ingresos del grupo familiar no pueden superar las 4 jubilaciones mínimas.
  • Informe catastral con sello del organismo emisor a tu nombre o de tu cónyuge/conviviente. Si sos menor, a nombre de tus padres o tutor (este requisito es solo para residentes en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego).