La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos correspondiente a octubre con las fechas de cobro asignadas para cada titular de jubilación y pensión del país.
En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral y vejez, los depósitos comenzarán a entregarse a partir del jueves 8 de octubre.
ANSES confirmó calendario de pagos para PNC: cuándo cobran los DNI terminados en 2, 3, 4 y 5
El cronograma de pagos de las Pensiones No contributivas correspondiente a octubre ya tiene fechas de inicio y conclusión.
Para quienes estén alcanzados por esta prestación económica, el período de dispersión de recursos iniciará el próximo 8 de octubre y se extenderá hasta el jueves 15 del mismo mes.
Los primeros beneficiarios de este grupo que cobrarán sus haberes serán aquellos con documentos terminados en 0 y 1.
Calendario completo de pagos para PNC
- Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
- Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.
¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios de PNC?
Las PNC incluyen distintas prestaciones destinadas a personas que cumplen determinados requisitos y no cuentan con una jubilación o pensión contributiva. Entre las categorías asistenciales, se encuentran las pensiones por Vejez y por Invalidez Laboral.
En octubre, el haber correspondiente a PNC por Invalidez y Vejez quedó establecido en $305.023,96. Con el bono de $70.000, la suma asciende a los $375.023,96.
¿Cuáles son los requisitos para cobrar una Pensión No Contributiva?
Para cada categoría de PNC se establecen una serie de condiciones y requisitos particulares. En el caso de la PNC por Vejez, se encuentra destinada a personas de 70 años o más que no cuentan con cobertura previsional o no contributiva.
Por su parte, la PNC por Invalidez Laboral, está dirigida a personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Quienes estén en la búsqueda de aplicar, deben acreditar una incapacidad laboral del 66% o más mediante el Certificado Médico Oficial.
Requisitos para cobrar la PNC por Vejez
- Tener 70 o más años de edad.
- Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. En este último caso debe haber residido en el país al menos durante 5 años antes de realizar la solicitud.
- Las personas extranjeras deben haber residido en el país al menos durante 40 años antes de realizar la solicitud.
- No cobrar, ni el titular ni su cónyuge, una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.
- No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos.
- No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.
- En el caso de un matrimonio, la pensión por vejez se tramitará solamente en favor de uno de los cónyuges.
- La ausencia definitiva del país hará perder el derecho al beneficio, desde el momento en que se tome conocimiento de ello.
Requisitos para cobrar la PNC por Invalidez Laboral
- Acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, mediante el CMO.
- Tener hasta 65 años de edad
- Ser argentino nativo, o naturalizado, residente en el país.
- Si sos extranjero, deberás acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años.
- En el caso de solicitantes menores de edad, son los padres o tutores quienes deben acreditar una residencia mínima continuada en el país de 3 años.
- No cobrar jubilación ni pensión.
- En caso de solicitantes menores de edad, los ingresos del grupo familiar no pueden superar las 4 jubilaciones mínimas.
- Informe catastral con sello del organismo emisor a tu nombre o de tu cónyuge/conviviente. Si sos menor, a nombre de tus padres o tutor (este requisito es solo para residentes en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego).