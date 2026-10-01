PAMI permite a sus afiliados solicitar el cambio de médico de cabecera. La gestión puede resultar necesaria, por ejemplo, ante un cambio de domicilio, dificultades para acceder al consultorio del profesional asignado o cuando el afiliado prefiere optar por otro médico disponible dentro de la cartilla.

El trámite puede realizarse en línea desde una computadora, tablet o celular, sin necesidad de concurrir personalmente a una oficina.

Quiénes pueden solicitar el cambio de médico de cabecera

El trámite para cambiar de médico de cabecera puede ser realizado directamente por la persona afiliada . También puede gestionarlo un apoderado o un familiar autorizado, siempre que presente la documentación correspondiente.

El cambio puede solicitarse si la persona afiliada no está conforme con el profesional asignado o si existe alguna circunstancia que justifique modificar la elección. Para realizar un primer cambio, PAMI establece que deben transcurrir seis meses desde la asignación del médico .

Una vez cumplido ese plazo, el afiliado puede volver a solicitar un cambio una vez por año. No obstante, también podrá pedirlo antes de ese período cuando existan causas suficientes que justifiquen una modificación fuera de plazo.

PAMI permite a sus afiliados solicitar el cambio de médico de cabecera y realizar el trámite de forma online. Fuente: Shutterstock

Qué documentación se necesita para hacer el trámite

Para realizar el cambio, la persona afiliada debe contar con su Documento Nacional de Identidad (DNI) con el domicilio actualizado, en caso de ser necesario.

Si el trámite lo realiza un apoderado, deberá presentar además su propio DNI y el recibo de cobro de la persona afiliada.

En caso de que otra persona sea designada por el afiliado para realizar la gestión, deberá llevar su DNI y una nota de autorización firmada por el afiliado. En ese documento debe quedar especificado el cambio que se solicita.

Cómo cambiar el médico de cabecera de PAMI por internet

El cambio puede solicitarse a través del trámite web habilitado por PAMI. La gestión está disponible para realizarse desde un celular, una tablet o una computadora.

Para iniciar el trámite, el afiliado debe ingresar al sitio oficial de PAMI y seleccionar la opción correspondiente a la asignación o cambio de médico/a de cabecera.

Durante la gestión se deberán completar los datos solicitados y especificar el cambio que se desea realizar. Es importante contar previamente con la documentación necesaria para evitar demoras en la presentación.

También se puede hacer el trámite de manera presencial

Además de la alternativa en línea, PAMI permite realizar el trámite en una agencia del organ ismo.

En este caso, se recomienda solicitar previamente un turno online para recibir atención presencial. El afiliado deberá presentarse con la documentación requerida según quién realice la gestión.

La alternativa presencial puede resultar útil para quienes tienen dificultades para completar trámites digitales o necesitan asistencia para realizar la solicitud.

Qué función cumple el médico de cabecera de PAMI

El médico de cabecera es el profesional que acompaña al afiliado en la atención médica habitual. Entre sus funciones se encuentra evaluar el estado general de salud, prevenir y tratar enfermedades, indicar estudios diagnósticos y prescribir medicamentos.

Además, realiza el seguimiento de los problemas de salud y, cuando corresponde, deriva al paciente a médicos especialistas.