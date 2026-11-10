La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dará comienzo el miércoles 11 de noviembre a las acreditaciones de dinero para ciertos jubilados y pensionados del país. En este sentido, de acuerdo al calendario de pagos que publicó el organismo previsional, algunos beneficiarios deberán esperar hasta el martes 24 de noviembre.
El cronograma con el cual se desarrollarán los depósitos avanzará de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), por lo que se aconseja a los titulares de pensiones, jubilaciones y asignaciones estar al corriente de las fechas de cobro.
¿Qué jubilados y pensionados de ANSES cobrarán desde el martes 24 de noviembre?
Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo tendrán su primera fecha de pago el martes 24 de noviembre. Ese día, podrán cobrar quienes tengan documentos terminados en 0 y 1.
El calendario de pagos, en este aspecto, continuará de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre
¿Cuándo cobran los jubilados que no superan el haber mínimo en noviembre?
Por su parte, quienes perciban haberes mínimos tendrán la posibilidad de recibir sus prestaciones a partir del miércoles 11 de noviembre. Al igual que el reto de las asignaciones, la ANSES asigna una fecha de cobro concreta en función del último número con el que termina el DNI.
- DNI terminados en 0: 11 de noviembre
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre
- DNI terminados en 5: 16 de noviembre
- DNI terminados en 6: 17 de noviembre
- DNI terminados en 7: 18 de noviembre
- DNI terminados en 8: 19 de noviembre
- DNI terminados en 9: 20 de noviembre
En noviembre, las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 1,93% de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.
¿A cuánto se van las jubilaciones y pensiones de ANSES en noviembre?
Con las subas programadas, el haber mínimo jubilatorio pasará a $444.158,46 en noviembre, de acuerdo al comunicado que emitió semanas atrás la ANSES.
El organismo previsional confirmó que a ese monto se le sumará un bono de $70.000 para quienes perciban la jubilación mínima, por lo que el total a cobrar será de $514.158,46.
En este sentido, con el incremento confirmado, los ingresos de noviembre quedarán establecidos de la siguiente manera, según el tipo de prestación:
- Jubilación mínima con bono: $514.158,46.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $425.326,77.
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $380.910,92.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $159.611.
- AUH por Hijo con Discapacidad: $519.704.
- Asignación Familiar por Hijo: $79.816 para el primer rango de ingresos.