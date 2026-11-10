El cronograma con el cual se desarrollarán los depósitos avanzará de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dará comienzo el miércoles 11 de noviembre a las acreditaciones de dinero para ciertos jubilados y pensionados del país. En este sentido, de acuerdo al calendario de pagos que publicó el organismo previsional, algunos beneficiarios deberán esperar hasta el martes 24 de noviembre.

El cronograma con el cual se desarrollarán los depósitos avanzará de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), por lo que se aconseja a los titulares de pensiones, jubilaciones y asignaciones estar al corriente de las fechas de cobro.

¿Qué jubilados y pensionados de ANSES cobrarán desde el martes 24 de noviembre?

Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo tendrán su primera fecha de pago el martes 24 de noviembre. Ese día, podrán cobrar quienes tengan documentos terminados en 0 y 1.

El calendario de pagos, en este aspecto, continuará de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

¿Cuándo cobran los jubilados que perciben haberes superiores a la mínima? (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuándo cobran los jubilados que no superan el haber mínimo en noviembre?

Por su parte, quienes perciban haberes mínimos tendrán la posibilidad de recibir sus prestaciones a partir del miércoles 11 de noviembre. Al igual que el reto de las asignaciones, la ANSES asigna una fecha de cobro concreta en función del último número con el que termina el DNI.

DNI terminados en 0 : 11 de noviembre

DNI terminados en 1 : 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4 : 13 de noviembre

DNI terminados en 5 : 16 de noviembre

DNI terminados en 6 : 17 de noviembre

DNI terminados en 7 : 18 de noviembre

DNI terminados en 8 : 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

En noviembre, las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 1,93% de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

El calendario completo de pagos de noviembre de los titulares de jubilaciones y pensiones que cobran el haber mínimo. (Foto: ANSES) ANSES

¿A cuánto se van las jubilaciones y pensiones de ANSES en noviembre?

Con las subas programadas, el haber mínimo jubilatorio pasará a $444.158,46 en noviembre, de acuerdo al comunicado que emitió semanas atrás la ANSES.

El organismo previsional confirmó que a ese monto se le sumará un bono de $70.000 para quienes perciban la jubilación mínima, por lo que el total a cobrar será de $514.158,46.

En este sentido, con el incremento confirmado, los ingresos de noviembre quedarán establecidos de la siguiente manera, según el tipo de prestación: