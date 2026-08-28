La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará un cambio en lo que respecta a jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir del próximo mes.

La principal modificación atañe a los montos que perciben los beneficiarios, ya que durante septiembre de 2026 percibirán una actualización del 2,11%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente.

El incremento toma como referencia la variación del IPC de julio. A partir de este aumento, también cambiarán los valores de las principales prestaciones previsionales, por lo que se aconseja tomar nota de los ingresos finales y las fechas de cobro según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Jubilaciones ANSES: cuánto cobrarán en septiembre

Con la nueva actualización, la jubilación mínima pasará a $428.633,20. En agosto, el haber mínimo era de $419.775,93.

La jubilación máxima, en tanto, quedará en $2.884.295,54.

Los principales valores previsionales de septiembre serán:

Jubilación mínima: $428.633,20.

Jubilación máxima: $2.884.295,54.

PUAM: $342.906,56.

PNC por invalidez y vejez: $300.043,24.

PNC para madres de siete hijos: $428.633,20.

Los montos corresponden al haber actualizado y pueden estar sujetos a los descuentos correspondientes.

Con la nueva actualización, la jubilación mínima pasará a $428.633,20. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Lucigerma

Bono de ANSES: quiénes cobrarán los $70.000

Además del aumento, continuará el bono extraordinario de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados que cumplan con las condiciones establecidas.

Quienes cobren exactamente la jubilación mínima podrán recibir:

Haber mínimo: $428.633,20.

Bono: $70.000.

Total bruto: $498.633,20.

El refuerzo también alcanza a determinados titulares de pensiones y a quienes cobran la PUAM.

Para los haberes que superan la mínima, el bono funciona de manera proporcional hasta alcanzar el límite establecido para el ingreso total.

ANSES: cuándo cobran los jubilados en septiembre

El calendario de pagos para jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo comenzará el 8 de septiembre.

Las fechas establecidas según la terminación del DNI son:

DNI terminado en 0: 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: 21 de septiembre.

Los jubilados y pensionados que cobran por encima de la mínima tendrán un calendario diferente, que comenzará el 22 de septiembre.

Pensiones ANSES: cuáles serán los nuevos montos

La actualización también modifica los valores de las pensiones que dependen del sistema previsional.

La PUAM quedará en $342.906,56 y, si corresponde el refuerzo completo, el ingreso alcanzará los $412.906,56.

Los jubilados y pensionados que cobran por encima de la mínima tendrán un calendario diferente, que comenzará el 22 de septiembre. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, el haber básico será de $300.043,24.

Los valores de septiembre quedan de la siguiente manera:

PUAM: $342.906,56.

PUAM con bono completo: $412.906,56.

PNC por invalidez y vejez: $300.043,24.

PNC por invalidez y vejez con bono: $370.043,24.

PNC para madres de siete hijos: $428.633,20.

El bono de $70.000 se suma al haber cuando corresponde y no modifica el monto básico de la prestación.

ANSES septiembre 2026: cuánto cobrarán las asignaciones

La movilidad también alcanza a las asignaciones familiares y otras prestaciones que se actualizan mediante este mecanismo.

Entre ellas se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyo monto total también se incrementará durante septiembre.

En el caso de la AUH, ANSES deposita mensualmente el 80% del monto y retiene el 20% restante, que se libera posteriormente con la presentación de la documentación correspondiente.

La Asignación por Embarazo mantiene el mismo valor general de la AUH y también queda alcanzada por la actualización de septiembre.

Los nuevos montos de las asignaciones se determinan a partir del porcentaje de movilidad aplicado por ANSES para este período.