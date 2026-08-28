El Documento Nacional de Identidad (DNI) atraviesa una actualización que genera dudas entre los argentinos que todavía cuentan con ejemplares del modelo anterior.

El nuevo documento incorpora un chip electrónico de seguridad y forma parte de un proceso de modernización impulsado por el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Sin embargo, la implementación del nuevo DNI no significa que todos los ciudadanos deban cambiarlo de inmediato. El documento vigente conserva su validez hasta la fecha de vencimiento que figura en el ejemplar, por lo que la renovación obligatoria alcanza a determinados grupos y situaciones.

Quiénes deberán renovar obligatoriamente el DNI en 2026

La llegada del nuevo formato no establece una renovación general para toda la población. El trámite debe realizarse cuando se presenta alguno de los supuestos contemplados por la normativa vigente.

Entre los casos que requieren actualizar el documento se encuentran:

Menores de edad : deben realizar las actualizaciones correspondientes a los 5, 8 y 14 años.

DNI vencido o próximo a vencer : quienes necesiten renovar su documentación por finalización de su vigencia.

Cambio o rectificación de datos : incluye modificaciones relacionadas con el domicilio, datos filiatorios o género.

Pérdida o deterioro : también corresponde solicitar un nuevo ejemplar ante robo, hurto, extravío o rotura del documento.

Extranjeros residentes: deben cumplir con las actualizaciones previstas para su documentación, aunque cuentan con un esquema tarifario específico.

Por lo tanto, quienes tengan un DNI del formato anterior y todavía se encuentre vigente no tienen que renovarlo solamente por la incorporación del chip.

El nuevo DNI con chip electrónico moderniza la documentación argentina, pero quienes tengan el ejemplar anterior vigente no deben renovarlo de manera inmediata. Gobierno de Argentina

Cómo se tramita el nuevo DNI paso a paso

La solicitud del nuevo documento se realiza de manera presencial, aunque el primer paso consiste en gestionar un turno. Los ciudadanos pueden hacerlo mediante Mi Argentina o a través de los canales digitales habilitados por el Renaper.

Una vez obtenido el turno, la persona debe presentarse en la oficina seleccionada, ya sea un Registro Civil habilitado o un centro de documentación del Renaper.

En el caso de los menores de 14 años, es necesario que concurran acompañados por uno de sus padres, madre o tutor legal, quien también deberá presentar su DNI.

Después de completar la solicitud, se entrega una constancia que permite realizar el seguimiento del trámite mediante el número de identificación correspondiente. Una vez confeccionado, el documento puede ser enviado al domicilio declarado o retirado en la dependencia seleccionada, según la modalidad disponible.

Cuánto cuesta renovar el DNI en 2026

El valor del trámite depende del tipo de gestión que deba realizar cada persona. Para los ciudadanos argentinos, el DNI tiene un costo de $10.000 en diferentes trámites habituales, como actualizaciones, cambio de domicilio, rectificaciones y solicitud de nuevos ejemplares.

En determinadas situaciones, el trámite es gratuito. Por ejemplo, el primer DNI de un recién nacido de hasta 6 meses y algunas rectificaciones por identidad de género o errores u omisiones no tienen costo.

También existen modalidades de entrega rápida:

DNI exprés: $26.000 , con entrega de hasta 96 horas hábiles.

DNI en 24 horas: $41.000.

DNI al instante: $57.000, disponible únicamente en las oficinas que cuentan con la capacidad técnica necesaria.

Para más información, los interesados pueden ingresar en Tarifario de trámites de Renaper | Argentina.gob.ar.

Para los extranjeros, los valores son diferentes. La primera identificación, determinadas actualizaciones y los nuevos ejemplares tienen un costo de $20.000.