Además de ser manchas antiestéticas, el moho es peligroso para la salud, pudiendo causar alergias y problemas respiratorios en las personas que conviven con este hongo en su hogar.

Para eliminar la humedad muchos eligen la lavandina, que puede llegar a ser una sustancia muy tóxica utilizada en ambientes cerrados, por eso, cambiar a ingredientes simples y naturales obteniendo el mismo resultado es una gran opción.

Cómo sacar el moho de la pared rápido

Los métodos recomendados para eliminar todo el moho de las paredes:

Vinagre blanco

Agua oxigenada

Pasta de bicarbonato

Vinagre para eliminar el moho de las paredes

Para eliminar el moho de las paredes con vinagre solo se tiene que mezclar este ingrediente con la misma cantidad de agua y rociarlo sobre la zona afectada por la humedad.

yavdat

Pasta de bicarbonato: cómo aplicar esta mezcla milagrosa que elimina la humedad

Esta pasta perfecta para la limpieza, se hace mezclando un cuarto de taza de agua tibia, tres cuartos taza de vinagre y 2 cucharadas de bicarbonato . Una vez lista se coloca sobre la zona afectada y se deja actuar durante 30 minutos para luego frotar con un cepillo la zona y enjuagar con agua caliente.

¿Cómo evitar la aparición de manchas de humedad?

Mantener la humedad interior por debajo del 60%. Ventilar regularmente baños y cocinas. Usar deshumidificadores o sensores inteligentes en zonas propensas. Mantener una temperatura ambiente entre 18 y 20°C.

Cuáles son los beneficios del vinagre

No mancha telas ni superficies

Desinfectante natural

Desengrasante

Abrillantador

Por qué no conviene limpiar con lavandina

La lavandina es un químico y si no se utiliza con precaución, estas pueden ser las consecuencias de utilizarla: