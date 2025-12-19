El Gobierno de la provincia de Buenos Aires realiza obras en una de las rutas más transitadas por los argentinos. Ampliarán a autopista mediante la construcción la construcción de una segunda calzada y la repavimentación del corredor existente.

Obras en una de las rutas más importantes de la provincia de Buenos Aires

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad, realiza trabajos en la Ruta Provincial 11, vía entre Villa Gesell y Mar Chiquita. Con miras al verano y el aumento de argentinos que van a la Costa Atlántica, construirán una segunda calzada de 7,3 metros de ancho ubicada a 16 metros de la actual.

En la misma línea, se repavimentará la autopista existente en una extensión de 72,4 kilómetros, entre los Km 410 y 482. Otro de los trabajos consiste en la construcción de banquinas pavimentadas en ambas calzadas y nuevos sistemas de retornos cada 3,5 kilómetros. Además, se duplicarán 7 puentes sobre cursos hídricos y 54 alcantarillas.

Más obras en la Ruta Provincial 11

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires también informó que realizan las siguientes obras en la ruta:

Remodelación de las intersecciones en los accesos a Villa Gessell, Mar Azul y Mar de las Pampas.

Nueva intersección rotacional en el acceso a Mar Chiquita.

Se habilitaron 2,6 kilómetros de la nueva autovía entre el kilómetro 416 y el 423 en Villa Gesell.

Continúan los trabajos sobre el segmento restante, para completar el total de 39,4 km sobre la sección 1, que se extiende entre Villa Gesell y Canal 5.

En la sección 2 trabajan en la duplicación de calzada sobre 33 kilómetros entre Canal 5 (km 449) y Mar Chiquita (482).

Esta vía tiene un total de 583 kilómetros de extensión y atraviesa 17 municipios, por lo que los trabajos son clave para el crecimiento de la costa bonaerense.