Una megaobra de infraestructura vial acaba de marcar un hito a nivel mundial por ser reconocida con un Récord Guinness por una característica técnica sin precedentes en la construcción.

Se trata del túnel Ollachea, una obra clave que no solo mejora la conectividad regional, sino que también se convirtió en el primer túnel vehicular del mundo en atravesar aguas geotérmicas de altísima temperatura.

El reconocimiento internacional fue otorgado el 15 de diciembre de 2025, luego de confirmarse que bajo la estructura circulan aguas subterráneas que alcanzan los 70 grados centígrados, un desafío extremo para la ingeniería moderna.

¿Por qué este túnel obtuvo un Récord Guinness?

El túnel fue incorporado al Libro Guinness de los Récords por ser el primer viaducto vehicular del mundo que atraviesa aguas geotérmicas de tan alta temperatura. Este factor obligó a implementar soluciones técnicas inéditas para garantizar la estabilidad estructural y la seguridad vial.

Las condiciones geológicas extremas convirtieron a la obra en un caso único a nivel global, y fue validado por especialistas internacionales.

¿Dónde está ubicado el túnel y cuánto mide?

El túnel tiene una longitud total de 1.024 metros, de los cuales 906 metros corresponden al tramo subterráneo, con accesos de 33 y 85 metros en cada extremo. Se encuentra en un corredor vial estratégico, clave para unir regiones productivas y mejorar la conectividad entre distintos polos económicos.

Su ubicación fue determinante para resolver un histórico cuello de botella en el tránsito de personas y mercancías.

¿Cuánto costó la obra y a cuántas personas beneficia?

La construcción demandó una inversión aproximada de u$s 100 millones y beneficia de manera directa e indirecta a más de un millón de personas. El impacto se refleja en una circulación más segura, una reducción de los tiempos de viaje y una mejora sustancial en la logística regional.

Además, la obra impulsa el desarrollo económico al facilitar el transporte de productos y fortalecer los corredores comerciales.

¿Cómo se desarrolló la construcción del túnel?

La ejecución del proyecto se dividió en dos grandes etapas. La primera incluyó la excavación, el sostenimiento estructural, el control de filtraciones, el aislamiento térmico, el drenaje y la pavimentación, todo a casi 2.800 metros sobre el nivel del mar.

La segunda fase se centró en la instalación de sistemas de ventilación, iluminación, control, señalización y el centro de monitoreo, elementos clave para su operación segura.

Más allá del Récord Guinness, el túnel se consolida como una pieza estratégica dentro de un sistema vial integral. Junto a otras obras complementarias, permite mejorar la transitabilidad, fortalecer los corredores logísticos y facilitar el acceso a mercados y puertos.