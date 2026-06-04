Un gigante del fútbol renueva por completo su hogar | La inversión multimillonaria busca crear el estadio más avanzado del continente

El FC Barcelona está llevando a cabo una de las renovaciones más ambiciosas en la historia del fútbol mundial. El Spotify Camp Nou se transforma por completo dentro del proyecto Espai Barça, una inversión multimillonaria que busca convertir el legendario estadio en el más avanzado del continente europeo.

Las obras en Les Corts iniciaron en el verano de 2023 y ya llevan tres años en marcha. Aunque el FC Barcelona regresó parcialmente a su hogar en noviembre de 2025, el proceso de reapertura es progresivo y las obras continúan a buen ritmo.

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¿Cómo será el nuevo estadio y qué detalles lo destacan del resto?

En este verano de 2026, el club acelera los trabajos especialmente para preparar la tercera grada, que se prevé abrir durante la temporada 2026/2027, posiblemente a partir de octubre.

Uno de los grandes objetivos es aumentar la capacidad del Spotify Camp Nou de 99.354 a 105.000 espectadores, lo que lo convertiría en el estadio con mayor aforo de España y uno de los más grandes de Europa.

Entre las principales novedades destacan:

Cubierta completa con alrededor de 18.000 m² de paneles fotovoltaicos, buscando mayor sostenibilidad.

Nueva fachada y modernización integral de instalaciones, incluyendo vestuarios, aparcamientos y zonas VIP ampliadas.

Pantalla de 360° en el interior.

Tecnología de vanguardia para hacer del estadio un referente innovador y duradero.

La reapertura se realiza por fases. Inicialmente con aforo limitado (alrededor de 45.000 a 60.000 espectadores según la fase), el club juega mientras avanzan las obras para minimizar pérdidas de ingresos. Se espera que la finalización completa llegue en 2027, incluyendo la tercera gradería, palcos VIP y cubierta total.

Sobrepaso de presupuesto de las obras en el Camp Nou

El presupuesto inicial para la reforma del estadio se cifró en 960 millones de euros. Sin embargo, el club ya ha superado esta cifra con la constructora Limak.

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Se estima que el coste final será entre 200 y 300 millones de euros más de lo previsto, utilizando parte de las contingencias y del préstamo total.

A pesar de los retrasos, el FC Barcelona mantiene el optimismo y acelera para recuperar capacidad lo antes posible.

La historia y la evolución del futuro estadio más grande de Europa

El Camp Nou original se inauguró en 1957 con capacidad para 93.000 espectadores tras tres años de construcción. Con el tiempo, ha vivido varias reformas, pero el actual Espai Barça representa una renovación masiva que mantiene la estructura inicial mientras introduce cambios drásticos.

El debate entre renovar completamente o construir un nuevo estadio se resolvió optando por una transformación profunda del icónico recinto.

El proyecto Espai Barça engloba no solo el estadio, sino también la nueva tienda oficial, el museo del club y la renovación del Nou Palau Blaugrana, un complejo polivalente para deportes y eventos. Las obras, que debían comenzar en 2018, se retrasaron por problemas financieros y finalmente arrancaron en 2023.

El coste total del Espai Barça alcanza los 1500 millones de euros, financiados en parte gracias al patrocinio con Spotify y a un préstamo de Goldman Sachs que se reembolsará en las próximas décadas.