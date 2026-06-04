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En una nueva apuesta por su negocio de alimentos, Grupo Newsan anunció la compra de Glaciar Pesquera, una empresa argentina especializada en la captura, procesamiento y comercialización de vieira patagónica congelada a bordo. El monto de la operación no fue informado.

Con la adquisición, la compañía busca reforzar el perfil exportador de Newsan Food, su unidad de alimentos, que ya opera en pesca, miel y otros productos regionales. Según informó el grupo, la incorporación de Glaciar le permitirá sumar una especie de nicho premium, de alta demanda internacional, y ampliar su red comercial en mercados del exterior.

En ese marco, Newsan también incorpora un centro de operaciones en Francia, un activo que, de acuerdo con la empresa, le permitirá fortalecer su logística y su distribución global. Hoy, la división Food llega a más de 70 países, entre ellos mercados de Europa, Asia y los Estados Unidos.

Según la compañía, la operación le permite profundizar su integración en la cadena de valor pesquera, en la que ya participa desde la captura hasta la exportación, con flota propia y asociada, presencia en los principales puertos del país y plantas de procesamiento en la región. Su oferta actual incluye langostino patagónico, merluza hubbsi, calamar, merluza negra y otras especies.

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Además, la compra suma a su portfolio la vieira patagónica, un producto que Newsan define como sustentable y orientado a segmentos de mayor valor agregado. Glaciar Pesquera tiene sede en Mar del Plata, emplea a 170 personas y opera dos buques factoría, Atlantic Surf III y Capesante. También cuenta con una planta en tierra y cámara frigorífica en Ushuaia.

Por su parte, Glaciar Pesquera fue fundada en 1995 como una sociedad entre Clearwater Seafoods, de Canadá, y Eduardo S. González Lemmi. La empresa se dedica exclusivamente a la vieira patagónica y cuenta con certificaciones internacionales vinculadas a la pesca sustentable. En 2006, la pesquería de vieira patagónica fue reconocida por el Marine Stewardship Council, una de las certificaciones independientes más relevantes de la industria.

El año pasado Newsan había comenzado a exportar mejillones

“Esta adquisición refleja nuestra convicción de que la Argentina tiene un enorme potencial en la exportación de productos pesqueros premium. Incorporamos una empresa que es referente global en sustentabilidad y calidad, con un equipo de primer nivel y un producto -la vieira patagónica- altamente valorado en los principales mercados del mundo”, señaló Diego Glikman, director de la unidad Food de Grupo Newsan.

En los últimos años, Newsan Food se convirtió en una de las patas de diversificación más relevantes del grupo, históricamente asociado a la electrónica de consumo y los electrodomésticos. La división comenzó a tomar forma en 2012, inicialmente como una herramienta para generar divisas y compensar importaciones, pero luego ganó escala y autonomía dentro del negocio.

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Luego, en 2017, la compañía lanzó Patagonia New Food, una marca pensada para llevar productos argentinos a góndolas internacionales y avanzar más allá de las ventas a granel. Esa estrategia incluía pescados, miel, maní, porotos, maíz pisingallo, ciruelas y pasas de uva, entre otros productos regionales.

Más recientemente, Newsan también reforzó su presencia en el sector pesquero con nuevos proyectos. En 2021, anunció una inversión para sumar mejillones a su producción de alimentos. Y en 2025, junto con la española Profand, comunicó la construcción de un buque arrastrero congelador de u$s 40 millones para la captura de merluza negra y otras especies en aguas argentinas.

A su vez, la adquisición de Glaciar Pesquera se inscribe en una estrategia más amplia de expansión del grupo, que en los últimos años avanzó sobre nuevos negocios, como consumo masivo, belleza y energía. En alimentos, sin embargo, la apuesta mantiene un foco claro: aumentar las exportaciones con productos argentinos de mayor valor agregado.

Hacia adelante, Newsan buscará integrar la operación de Glaciar a su plataforma comercial global. Para la compañía, el objetivo es sumar escala, diversificar especies y consolidar su posicionamiento como proveedor argentino de productos pesqueros premium en los principales mercados internacionales.