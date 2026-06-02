Un equipo del ascenso construye un mega estadio | Destinará 170 millones y será el ícono del norte del país

El Real Zaragoza, uno de los clubes históricos del fútbol español que recientemente descendió a Tercera División (Primera RFEF), avanza en la construcción de la Nueva Romareda, un ambicioso proyecto que transformará por completo su estadio centenario y lo convertirá en el ícono moderno del norte de España.

Con una inversión que supera ampliamente los 170 millones de euros y miras puestas en el Mundial 2030, este megastadio busca impulsar al club tanto en lo deportivo como en lo económico.

Un equipo del ascenso construye un mega estadio | Destinará 170 millones y será el ícono del norte del país La Nueva Romareda

¿Cómo será este nuevo estadio que será el orgullo del ascenso?

Según el proyecto oficial de la sociedad Nueva Romareda S.L., el nuevo estadio tendrá una capacidad de 43.110 plazas para partidos de fútbol habituales (39.801 de admisión general).

Además, incluye zonas premium, palco de honor (205 personas), áreas VIP, plazas para prensa y accesibilidad para personas con movilidad reducida . Para eventos del Mundial 2030 se ajustaría a unas 42.119 localidades, mientras que en modo concierto podría albergar hasta más de 50.000 espectadores.

El diseño, obra del estudio IDOM liderado por el arquitecto César Azcárate, contempla una cubierta completa, nueva fachada moderna, semisótanos, gradas renovadas y usos terciarios (comerciales y de oficinas).

Se mantiene la ubicación en el barrio de La Romareda (Paseo de Isabel la Católica), con demolición en fases del estadio actual. El objetivo es un equipamiento multifuncional que genere ingresos más allá del fútbol.

Se incrementaron los costes del estadio

El presupuesto inicial rondaba los 120 millones de euros, pero ha escalado significativamente. La Cámara de Cuentas de Aragón elevó la cifra a 173,2 millones, sin incluir el IVA (21%) ni ciertas partidas del sector terciario. Según análisis independientes, el coste total podría alcanzar los 235 millones de euros, casi el doble de lo anunciado originalmente.

Un equipo del ascenso construye un mega estadio | Destinará 170 millones y será el ícono del norte del país La Nueva Romareda

Recientemente, se adjudicó la gran fase de demoliciones y construcción por 124,5 millones de euros (con un ahorro de casi 14 millones respecto a la licitación).

La financiación corre principalmente a cargo de administraciones públicas a través de la sociedad mixta: Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón asumen la mayor parte (alrededor del 75%), mientras que el Real Zaragoza tiene una participación minoritaria.

¿Cuándo estará listo este estadio?

Las obras avanzan en fases. Se prevé la inauguración para agosto de 2027, de cara a la temporada 2027-28. Mientras tanto, el equipo juega en el Ibercaja Estadio (estadio modular en el Parking Norte con capacidad para unos 20.000 espectadores), cuya instalación y mantenimiento también ha supuesto un importante desembolso.

Recientemente, Nueva Romareda S.L. licitó el cambio completo del césped de este estadio temporal por 211.882 euros (IVA deducible). Se trata de un tapete de alta calidad para categoría RFEF, que se renovará tras los conciertos de verano (Leiva y Romeo Santos).