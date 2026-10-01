Los alquileres en la Costa Atlántica para la temporada de verano 2027 comenzaron a mostrar sus primeros precios de referencia, revelando importantes brechas entre destinos tradicionales como Mar del Plata y plazas más exclusivas como Pinamar o Costa Esmeralda.

En un escenario donde conviven contratos en pesos con propiedades cotizadas íntegramente en moneda extranjera, la ubicación frente al mar y, fundamentalmente, el mes elegido resultan factores determinantes para definir el presupuesto final de la estadía.

Mar del Plata y los destinos en pesos: cuáles son las opciones más accesibles

Para quienes buscan presupuestos orientativos en pesos, Mar del Plata y el Partido de La Costa concentran la oferta más variada y accesible de la temporada estival:

Mar del Plata : según referencias del Colegio de Martilleros, un departamento de un ambiente arranca en $375.000 semanales, mientras que los de dos ambientes parten de los $588.000 por semana (unos $1,18 millones la quincena) y los de tres ambientes comienzan en $863.000 semanales. según referencias del Colegio de Martilleros, un departamento de un ambiente arranca en $375.000 semanales, mientras que los de dos ambientes parten de los $588.000 por semana (unos $1,18 millones la quincena) y los de tres ambientes comienzan en $863.000 semanales.

San Bernardo: se posiciona como una opción competitiva en pesos, con departamentos de dos ambientes para cuatro personas a $900.000 semanales durante el mes de enero.

Mar de Ajó: registra casas familiares de cuatro ambientes frente al mar por $2,45 millones durante la primera quincena de enero y $2,6 millones para la segunda.

Costa del Este: funciona como una alternativa intermedia entre el segmento económico y el exclusivo, con casas de tres ambientes a unas seis cuadras de la playa por alrededor de US$1.300 quincenales.

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Pinamar y Costa Esmeralda: cuánto cuestan los alquileres en los destinos dolarizados

En las localidades de mayor categoría, la gran mayoría de los alquileres se ofrecen directamente en moneda extranjera y registran los valores más elevados del mercado.

En Pinamar , una casa de cinco ambientes para ocho personas ubicada a una cuadra de la playa cotiza entre US$4.400 y US$4.600 por quincena durante enero, mientras que las residencias del segmento superior pueden alcanzar entre US$5.300 y US$5.500 quincenales.

Por su parte, Costa Esmeralda se posiciona entre las plazas más caras del litoral bonaerense. Las casas de cuatro dormitorios en esta zona rondan entre los US$5.500 y US$6.500 por quincena en enero, al tiempo que las viviendas de máxima categoría llegan a pedir hasta US$7.500 por quincena, a lo que pueden sumarse gastos de depósito, limpieza y honorarios inmobiliarios.

Cuánto se puede ahorrar en la Costa Atlántica si se elige viajar en febrero

La fecha elegida para vacacionar resulta un factor determinante para moderar el presupuesto, ya que trasladar la estadía al segundo mes del año permite conseguir reducciones importantes tanto en pesos como en moneda extranjera.

En Villa Gesell, por ejemplo, un departamento para ocho personas que cotiza a $2,63 millones en la segunda quincena de enero cae a $1,3 millones en la segunda mitad de febrero, lo que genera una diferencia a favor de $1,33 millones en la misma propiedad.

Esta tendencia a la baja se profundiza en los destinos con tarifas en dólares .

En Pinamar, una casa cerca de la playa disminuye de US$4.600 en la segunda mitad de enero a US$2.700 en el mismo período de febrero, representando un descuento cercano al 41%.

Asimismo, en Costa Esmeralda las residencias que se alquilan por US$5.500 durante la segunda quincena de enero descienden a US$3.400 en la segunda parte de febrero, permitiendo un ahorro directo de US$2.100 para los veraneantes.