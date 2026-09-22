Todas las escuelas de Bogotá tendrán una semana de vacaciones en octubre: ¿en qué fechas?

Los estudiantes de Bogotá tendrán un nuevo receso escolar durante octubre. La fecha ya está definida en el calendario académico de 2026.

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Las escuelas oficiales de Bogotá tendrán una semana de receso estudiantil en octubre de 2026. Según el calendario académico establecido por la Secretaría de Educación del Distrito, la pausa para los estudiantes será del 5 al 12 de octubre de 2026, por lo que las actividades académicas se retomarán después de ese periodo.

¿Cuándo son las vacaciones de octubre en Bogotá en 2026?

El receso escolar de octubre en Bogotá será del lunes 5 al lunes 12 de octubre de 2026, con una duración de una semana, de acuerdo con el calendario académico oficial para las instituciones educativas del sector oficial.

La fecha hace parte de las 12 semanas de receso estudiantil contempladas durante el calendario escolar de 2026. La Secretaría de Educación distribuyó estos periodos en diferentes momentos del año para completar el calendario académico establecido para los colegios oficiales de la capital.

De esta manera, los estudiantes contarán con varios días consecutivos sin clases durante octubre, justo antes de continuar con la recta final del año escolar.

¿Por qué los colegios de Bogotá tienen una semana de receso en octubre?

El calendario académico contempla este descanso como parte del receso estudiantil correspondiente al año escolar 2026. La normativa educativa establece que debe incluirse un receso durante la semana inmediatamente anterior al día festivo en el que se conmemora el Descubrimiento de América, celebrado el 12 de octubre .

Por esa razón, el calendario oficial fijó el periodo comprendido entre el 5 y el 12 de octubre de 2026 como una semana de receso para los estudiantes de las instituciones oficiales de Bogotá.

¿Todos los colegios de Bogotá tendrán vacaciones del 5 al 12 de octubre?

La resolución de la Secretaría de Educación se refiere específicamente a los establecimientos educativos oficiales de educación preescolar, básica y media de Bogotá D.C.

Por lo tanto, las fechas señaladas corresponden al calendario de los colegios del sector oficial. Los establecimientos educativos privados pueden manejar su propio calendario académico, por lo que las familias deben consultar directamente con cada institución para confirmar sus fechas de receso.

Todas las escuelas de Bogotá tendrán una semana de vacaciones en octubre: ¿en qué fechas?

¿Cuántas semanas de vacaciones tienen los estudiantes en Bogotá durante 2026?

El calendario académico de Bogotá establece 12 semanas de receso estudiantil distribuidas a lo largo de 2026. Además de la semana de octubre, los estudiantes tienen otros periodos de descanso durante el año.

Las fechas establecidas son:

13 al 25 de enero: 2 semanas.

30 de marzo al 5 de abril: 1 semana.

22 de junio al 6 de julio: 2 semanas.

5 al 12 de octubre: 1 semana.

30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027: 6 semanas.

El calendario también establece que las 40 semanas lectivas de trabajo académico con estudiantes se distribuyen en dos periodos: del 26 de enero al 21 de junio y del 6 de julio al 29 de noviembre de 2026.

¿Qué pasa con los profesores durante la semana de octubre?

Aunque los estudiantes estarán en receso, la semana del 5 al 11 de octubre también está contemplada como una de las semanas de desarrollo institucional para directivos docentes y docentes de los colegios oficiales.

Durante estos periodos, los docentes y directivos realizan actividades relacionadas con la planeación, evaluación, revisión y ajustes del proyecto educativo institucional, además de otras labores de organización y formación.