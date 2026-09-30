De acuerdo con el Calendario Escolar 2026-2027 publicado por la SEP de México, el primer periodo vacacional del ciclo escolar comenzará el lunes 21 de diciembre de 2026.

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) determina la fecha en la que los estudiantes saldrán de clases. El cronograma escolar 2026-2027 establece un total de 17 días de vacaciones, por lo que es importante mantenerse atento.

Las autoridades escolares compartieron las fechas de vacaciones en diciembre. No obstante, los estudiantes tendrán cuatro jornadas sin clases antes del receso invernal: viernes 30 de octubre, lunes 2 de noviembre, lunes 16 de noviembre y viernes 27 de noviembre.

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No todas las suspensiones tienen el mismo motivo. Dos de ellas corresponden a las reuniones del Consejo Técnico Escolar (CTE), jornadas destinadas al trabajo y la planificación de los docentes, mientras que las otras dos están vinculadas con días de suspensión oficial por el Día de Muertos y la conmemoración de la Revolución Mexicana.

¿Cuándo empiezan el receso invernal en diciembre?

El receso escolar de fin de año comenzará el lunes 21 de diciembre de 2026. El periodo contempla las celebraciones de Navidad y se extiende hasta los primeros días de enero.

A este descanso se agrega una suspensión de actividades prevista para el 6 de enero de 2027, por el Día de Reyes. En conjunto, entre el inicio de las vacaciones y el regreso a clases, los estudiantes tendrán 17 días consecutivos sin actividades escolares.

El regreso a clases en 2027

El jueves 7 de enero de 2027 marcará el regreso a las aulas para los estudiantes de educación básica, después del periodo vacacional y la suspensión correspondiente al Día de Reyes.

A partir de entonces continuará el ciclo escolar 2026-2027. La siguiente reunión ordinaria del Consejo Técnico Escolar está programada para el viernes 29 de enero de 2027.

Suspensión de clases antes de las vacaciones de diciembre

A continuación, los detalles de la SEP:

30 de octubre: jornada de Consejo Técnico Escolar

El viernes 30 de octubre los estudiantes no tendrán clases debido a la reunión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Estas reuniones se realizan de manera periódica y permiten que los equipos docentes analicen el desempeño de los alumnos, revisen avances y dificultades y definan estrategias para el trabajo educativo. Aunque los maestros sí deben acudir al plantel, los estudiantes no asisten ese día.

Al coincidir con un viernes, la suspensión se une con el fin de semana y con el lunes 2 de noviembre , por lo que los alumnos tendrán varios días de descanso.

2 de noviembre: suspensión por el Día de Muertos

El lunes 2 de noviembre está contemplado como día de suspensión de labores docentes con motivo del Día de Muertos.

Al tratarse de un lunes, se suma a la reunión CTE del viernes 30 de octubre. De esta manera, habrá un periodo de descanso que abarcará desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre.

Las actividades escolares se retomarán el martes 3 de noviembre.

16 de noviembre: descanso por la Revolución Mexicana

El siguiente día sin clases será el lunes 16 de noviembre, establecido para conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana.

Aunque el acontecimiento histórico se conmemora el 20 de noviembre, el descanso escolar se establece en el tercer lunes de noviembre. En 2026, esa fecha corresponde al día 16.

Al caer en lunes, la suspensión permitirá un nuevo fin de semana largo, del sábado 14 al lunes 16 de noviembre, para los alumnos de educación básica.

27 de noviembre: nueva reunión del Consejo Técnico

El último día sin clases de noviembre será el viernes 27, nuevamente debido a una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

La jornada estará destinada al personal docente, por lo que los estudiantes no deberán acudir a las aulas. Al ser viernes, dará lugar a otro descanso de tres días, del 27 al 29 de noviembre.

Después de esta fecha, el siguiente periodo prolongado sin clases llegará con las vacaciones de invierno.