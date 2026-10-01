Cerró una planta de una reconocida marca de vidrios templados y despidió a 40 empleados: qué pasó con la empresa.

La histórica fábrica de vidrios templados, Covisa, cerró su planta de Caseros, en Tres de Febrero, y 40 trabajadores quedaron sin empleo. Lo más grave es que no tuvieron respuestas sobre sus despidos y la continuidad de la empresa.

Todo comenzó hace dos semanas cuando se paralizaron las operaciones y les otorgaron a los trabajadores una supuesta licencia que, finalmente, resultó ser ficticia porque al volver se encontraron con el lugar cerrado.

Qué pasó con la empresa Covisa

Covisa acumuló incumplimientos en el pago de las quincenas durante el 2026 hasta que llegó al equivalente a cuatro meses de salarios. Asimismo, los trabajadores perdieron las prestaciones con la obra social y el seguro de trabajo.

Cerró una planta de una reconocida marca de vidrios templados y despidió a 40 empleados: qué pasó con la empresa. COVISA

Hace dos semanas, la empresa licenció a los 40 empleados; sin embargo, se trató de una situación ficticia, ya que al momento de reincorporarse a sus puestos de trabajo en la planta ubicada en Lima 3100, se encontraron con la empresa cerrada y con los candados puestos.

En este marco, Covisa nunca comunicó los despidos ni presentó una definición sobre la continuidad de los puestos ni relató los motivos del cierre de la fábrica, lo cual generó mucha preocupación entre los empleados porque nadie recibió una notificación.

Los empleados, en tanto, tuvieron que buscar trabajos alternativos durante este período para poder subsistir: algunos comenzaron a trabajar en aplicaciones de transportes, otros como repartidores de delivery.

El problema más grande lo tienen los trabajadores con mayor antigüedad, quienes estuvieron más de la mitad de sus vidas en la fábrica, superan los 50 años y en algunos estaban a pocos años de jubilarse. En sus casos, la reinserción laboral es complicada y temen por quedar afuera del sistema productivo.

Cuál es el contexto de las empresas manufactureras

Covisa se suma al listado de empresas dentro de las distintas ramas de la industria manufacturera de Argentina.

Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se registró la pérdida de 30.633 empleadores formales en el país y 400 mil puestos de trabajo registrado entre noviembre de 2023 y mayo de 2026.

Cerró una planta de una reconocida marca de vidrios templados y despidió a 40 empleados: qué pasó con la empresa. COVISA

En todo este contexto, los 40 trabajadores de Covisa mantienen una guardia para reclamar el pago integral de lo que adeuda la empresa.