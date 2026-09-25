Mar del Plata se prepara para la temporada de verano 2027.

Como en cada verano, la ciudad de Mar del Plata se prepara para recibir a miles de turistas que año tras año acuden a “La Feliz” para pasar sus vacaciones.

En este sentido, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Departamento Judicial Mar del Plata elaboró un informe en el que se detallaron los valores locativos sugeridos para los alquileres de departamentos durante la temporada de verano.

Cuánto cuestan los alquileres en Mar del Plata para el verano 2027

Según consta en el relevamiento, los precios se calcularon en pesos y por semana. Además, se incluyeron los valores tanto para departamentos de uno, dos y tres ambientes, como así también la opción de un chalet.

Vista de la ciudad de Mar del Plata.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Departamento Judicial Mar del Plata publicó el siguiente listado de precios de referencia:

Departamentos de 1 ambiente, para dos o tres personas: desde $ 375.000 la semana.

Departamentos de 2 ambientes, para tres o cuatro personas: desde $ 588.000 la semana.

Departamentos de 3 ambientes, para cinco o seis personas: desde $ 863.000 la semana.

Chalet de 3 ambientes, para cinco o seis personas: desde $ 1.176.000 la semana.

Un detalle importante que vale ser aclarado, es que en el informe no fueron incluidos los valores de los hoteles , de modo tal que este tipo de alojamiento no forma parte de los valores sugeridos.

Cómo pueden variar los precios de los alquileres

La ciudad de Mar del Plata cuenta con uno de los mercados inmobiliarios más versátiles del país por la popularidad que posee y verano tras verano miles de personas se congregan en la localidad, convirtiéndola es uno de los puntos centrales del turismo nacional.

Asimismo, la oferta es muy amplia y los valores pueden variar por diferentes aspectos.

Ya sea por la zona de Mar del Plata en la que se ubican, si es sobre de la parte céntrica o no, si la unidad está cerca de la playa o mismo por los servicios que ofrezca el departamento, el valor puede modificarse.