Vecinos de la zona de Hipólito Yrigoyen al 200 y barrios aledaños manifestaron su preocupación por una creciente presencia de ratas que, según denuncian, tendría como principal foco un predio perteneciente al sindicato La Fraternidad.

Los residentes afirman que la problemática se agravó en los últimos meses y que los roedores ya fueron detectados dentro de distintas viviendas del sector.

De acuerdo con los testimonios recopilados, los reclamos fueron elevados ante organismos municipales y áreas vinculadas al saneamiento ambiental.

Además, los vecinos presentaron expedientes formales con el objetivo de que se adopten medidas concretas para controlar la proliferación de los animales y prevenir consecuencias sanitarias.

Los habitantes de la zona sostienen que el estado de mantenimiento del predio señalado favorecería la reproducción de los roedores.

Entre las principales preocupaciones mencionan la acumulación de residuos y la falta de tareas de limpieza periódicas, factores que suelen generar condiciones propicias para este tipo de plagas.

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Una de las vecinas afectadas relató que advirtió la magnitud del problema cuando familiares detectaron la presencia de ratas dentro de su vivienda. Según explicó, los animales habrían ingresado por conductos vinculados al sistema de calefacción, provocando daños materiales en distintos sectores de la casa.

Ante la situación, decidió contratar por cuenta propia un servicio especializado de desratización y fumigación. Sin embargo, aseguró que los resultados fueron temporales debido a que el foco original del problema seguiría activo. Según indicó, otros residentes de la zona también habrían tenido que recurrir a soluciones particulares para intentar contener la invasión.

Reclamos al municipio y al sindicato

Los vecinos aseguran que mantuvieron conversaciones con representantes de La Fraternidad para transmitir la preocupación del barrio, aunque afirman que no obtuvieron respuestas satisfactorias. Paralelamente, presentaron notas colectivas y solicitudes formales ante la Municipalidad con el objetivo de dejar constancia de la problemática.

También expresaron malestar por la falta de acciones visibles para combatir la plaga. Entre los pedidos más reiterados figuran operativos de desratización en la zona, controles sanitarios y medidas que obliguen al mantenimiento adecuado del predio señalado como posible origen de la invasión.