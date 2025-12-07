¿Te dan miedo las ratas? ¿Y tiendes a pensar demasiado? En todo el mundo hay personas que sueñan con algo. Algunos sueñospueden o no tener sentido para usted, pero según los especiales que interpretan los sueños, cada uno de ellos tiene un significado.

Después de dormir, nuestra mente subconsciente ve imágenes relacionadas con los acontecimientos en los que pensamos continuamente o cosas que ni siquiera están remotamente relacionadas con nosotros. Y en esta nota te vamos a contar lo que significa ese tipo de sueños.

¿Qué significa soñar con ratas y roedores según los chinos?

Los chinos tienen la impresión de que las ratas son astutas, sucias e inteligentes. Los chinos aman y odian a las ratas. Tenga en cuenta que las ratas y los ratones son lo mismo en el pensamiento chino. Incluso tienen el mismo nombre chino (shu). Por lo tanto, todo lo que aquí se dice sobre los sueños con ratas también se refiere a los sueños con ratones.

La Rata es un arquetipo animal o personaje mítico muy astuto en las tradiciones chinas. La Rata es el primer animal del zodiaco chino, y “engañoso” 2020 fue un año de la Rata. Algunas personas piensan en enfermedades infecciosas cuando piensan en ratas, porque la Peste Negra causó millones de muertes, etcétera.

Si un día aparece una rata en tus sueños, ¿qué indica? ¿Es bueno o malo? Veamos el significado de soñar con ratas según la teoría china de los sueños.





Qué es la Teoría china de la interpretación de los sueños

" El duque Zhou interpreta los sueños " (Zhou Gong Jie Meng) es el texto clásico chino en el que se basa la mayor parte de la teoría tradicional china de la interpretación de los sueños, según cuenta el sitio web China Highlights.

Tradicionalmente se atribuye al Duque de Zhou (reinado 1042-1035 a.C.), venerado como el “Dios de los Sueños” y el " Primer Sabio “.

"El duque Zhou interpreta los sueños" es el texto en el que se basa la mayor parte de la teoría tradicional china de la interpretación de los sueños. (Imagen: Pixabay)

El significado general de los sueños con ratas

Normalmente, segúnel libro de sueños del duque de Zhou, un sueño con ratas significa mala suerte/circunstancias, pero a veces puede significar buena suerte, en la forma adecuada. Las ratas viven en la oscuridad y suelen salir de noche. Soñar con una rata indica que puede ser perjudicado en secreto por otras personas o que perjudicarán sus intereses.

Alternativamente, significa que aparece el lado oscuro de nuestro corazón. En este punto, debemos reflexionar activamente sobre nosotros mismos y adaptarnos si últimamente hemos recibido influencias demasiado negativas.

El significado de soñar con ratas de colores en sueños

Soñar con ratas negras significa que ese día todo le irá bien y tendrá buena suerte. Podrá intentar realizar sus deseos largamente esperados. Tal vez sea el día en que sus sueños se hagan realidad.

Soñar con ratas blancas (ratones) indica que su fortuna actual es muy buena. Acuérdese de cuidar de los demás para que su buena suerte dure más tiempo.

Soñar con ratas grises, sin embargo, indica que sus asuntos pueden estar estancados, lo que le está haciendo sentirse deprimido. Soñar con cosas grises indica que su mente está llena de contradicciones y confusión. Debería consultar con su pareja o amigos de confianza para encontrar una solución.

El significado de los sueños con otros tipos de ratas

Soñar con ratas grandes indica que alguien le engañará o que sus vecinos le harán daño. Este sueño también indica que habrá una pelea entre usted y sus amigos.

Soñar con ratas pequeñas significa que trabajará muy duro en su carrera, lo que le llevará a mejorar, o que tiene sentido de la responsabilidad en su relación amorosa, por lo que su relación mejorará un poco. Si quiere mejorar su relación en un periodo de tiempo más corto, no discuta por asuntos pequeños. Si quiere mejorar su relación en un periodo de tiempo más corto, no discuta por asuntos pequeños.

Soñar con ratas muertas significa que su suerte será muy buena, que las cosas irán bien, que vencerá a sus adversarios y que su riqueza o sus ingresos aumentarán.

Soñar con ratas vivaces significa que le interesan mucho las cosas divertidas, por ejemplo dónde abre un restaurante especial, qué nuevos proyectos se han añadido al parque de atracciones, qué rutas especiales ha lanzado una agencia de viajes, etc., y este contenido llamará su atención. Si su sueño con ratas vivas se refiere a relaciones de pareja, ambas partes deberán afrontar sus propios problemas para llevarse bien.

Soñar con crías de rata indica que su fortuna no será buena en un futuro próximo. El poder de su enemigo aumentará día a día y se encontrará con desastres o desgracias. Soñar con muchas ratas significa que en un futuro próximo puede verse en constantes apuros, sumido en todo tipo de problemas, y aún habrá más problemas uno tras otro.

Soñar con crías de rata indica que su fortuna no será buena en un futuro próximo. (Imagen: Pixabay)

El significado de los sueños con ratas en los diversos contextos

Soñar con ratas en una cama significa que en los próximos dos días, usted será bastante vanidoso y tendrá poca resistencia a los elogios de los demás. Por lo tanto, en los dos días siguientes, se encontrará a menudo al servicio de las personas que le elogian y estará dispuesto a servirles.

Soñar con ratas y gatos significa que podrá disfrutar de la felicidad de la vida. Usted será muy feliz en este momento, pero debe enfrentarse a la realidad, en lugar de estar divorciado de ella, y juzgar si su felicidad actual es sólo una ilusión.

Soñar con ratas en casa indica que se encontrará en una situación difícil en un futuro próximo. Es recomendable que tenga suficiente valor y perseverancia para superar los problemas, y así podrá salir pronto de las dificultades. Pero tenga cuidado de no preocuparse por los asuntos de los demás, y céntrese en mejorar sus propias habilidades.

El significado de soñar con ratas que muerden o corren

Soñar que una rata le muerde significa que está destinado a cometer algunos errores, incluso algunas crisis, en su trabajo, pero aún puede pensar en buenas maneras de resolver estos problemas, o puede planificar con antelación para evitarlos.

Soñar con ratas que huyen significa que las cosas que no han ido bien en los últimos días, pero poco a poco se resolverá en los próximos dos días. La clave está en mantener una relación armoniosa con los demás. El respeto a las opiniones de los demás le resolverá muchas posibles disputas, especialmente las opiniones de las mujeres. Durante una cita con una posible novia (o posible novio) puede invitar también a sus amigos, y su conversación le permitirá comprender otra faceta de ella (él).

Soñar con ratas corriendo significa que los gastos de manutención aumentarán en los próximos días, y si no presta atención a la frugalidad, estará muy endeudado. Haga arreglos razonables para los gastos de manutención, de lo contrario su dinero se “desparramará” como ratas corriendo.

El significado de soñar con cazar o matar ratas

Soñar que un gato que atrapa ratas es algo bueno, y significa que las cosas que le preocupan últimamente se resolverán. No tiene que resolverlas usted solo: alguien le ayudará.

Soñar que uno/a atrapa una rata significa que sus relaciones interpersonales recientes son malas, y que pueden aparecer malas personas entre sus amigos. Por lo tanto, cuando sueñe que atrapa una rata, deberá reflexionar sobre sí mismo y revisar su círculo de amistades para ver si existe alguna amenaza.

Soñar que mata ratas significa que vencerá a sus adversarios y que su riqueza o sus ingresos aumentarán.