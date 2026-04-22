Al momento de plantar un árbol en el hogar, suelen primar factores la estética o la sombra. Sin embargo, existen detalles que, de no ser tenidos en cuenta, pueden transformar un espacio de relax en un verdadero dolor de cabeza. Entre las especies más señaladas aparece la higuera, un clásico de los patios argentinos pero que esconde un problema inesperado: su capacidad para atraer ratas. El principal inconveniente no reside en el árbol en sí mismo, sino en lo que ocurre cuando sus frutos maduran y caen. Los higos poseen características biológicas que los hacen irresistibles para las plagas. Al ser frutos extremadamente dulces y de textura blanda, se descomponen y fermentan con una rapidez asombrosa una vez que tocan el suelo. Cuando los higos caen en gran cantidad en un período corto, generan un entorno ideal para la aparición de ratas, insectos y otros animales indeseados. El olor fuerte de la fruta fermentada actúa como un faro para los roedores, quienes encuentran en el patio una fuente de alimento fácil y abundante. En jardines donde la limpieza no es frecuente, este problema puede escalar y convertirse en un foco de plagas en cuestión de pocos días. Tener este árbol no implica necesariamente sufrir una invasión de roedores, pero sí exige una rutina de limpieza estricta. La clave principal es la recolección: se recomienda levantar los higos caídos todos los días o, como mínimo, cada dos días. Evitar que la fruta se acumule o se pudra sobre la tierra es el primer paso para mantener a raya a los visitantes indeseados. Otro aspecto fundamental es la cosecha preventiva. No se debe esperar a que los higos caigan por su cuenta; lo ideal es recolectarlos directamente del árbol apenas estén maduros. Además de la fruta, el orden general del jardín juega un rol decisivo. Mantener el pasto corto y evitar el amontonamiento de restos orgánicos cerca del tronco de la higuera dificulta que las ratas encuentren refugio. En conclusión, antes de plantar una higuera en el patio, es vital considerar no solo la calidad de su sombra o la dulzura de sus frutos, sino también el tiempo que se le dedicará a su cuidado. La prevención y la higiene diaria son las únicas herramientas efectivas para disfrutar de la naturaleza en casa sin poner en riesgo la salubridad del hogar.