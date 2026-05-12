La vicepresidenta segunda y referente de Sumar dentro del Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, ha reprochado al Partido Popular su actitud ante la crisis del hantavirus, acusándolo de intentar utilizarla para “golpear al Gobierno”. En este sentido, ha pedido calma a la población tras la llegada a Canarias del crucero afectado por un brote, asegurando que la situación está controlada y que estamos “en buenas manos”. Díaz evitó profundizar en las críticas de la oposición y señaló que no le sorprenden este tipo de comportamientos. Según sus palabras, el PP vuelve a actuar de la misma manera en cada crisis, priorizando el ataque político en lugar de apoyar al país y a los profesionales implicados. “No voy a entrar a las críticas de la oposición. Como siempre, hacen lo mismo. Lejos de remar a favor de su país y de los profesionales, entienden cualquier crisis como un vector para golpear al Gobierno”, declaró, según informó EFE. Durante una visita a la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud Carlos III, en Madrid, la vicepresidenta reclamó al PP “un poco de cordura” y acusó a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de alinearse con la “estrategia de Vox de destrozar las instituciones”. En la misma línea, Díaz cargó contra el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, afirmando que “ha quedado retratado” tras sus críticas a la gestión del Gobierno central en la llegada del crucero a Tenerife, que atracó el pasado domingo para proceder al desembarco y traslado de numerosos pasajeros y tripulantes. La vicepresidenta defendió que el Ejecutivo cuenta con una amplia experiencia en la gestión de situaciones complejas y reiteró su mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Subrayó que, además, en esta ocasión el Gobierno cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, lo que refuerza la respuesta sanitaria. Por ello, insistió en que “estamos en buenas manos”. Díaz volvió a pedir calma y aseguró que las administraciones están actuando de forma adecuada: “Tranquilidad y serenidad porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer”. Desde la coalición Sumar, el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Fernández Rubiño, y la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que pusieron en valor la gestión del Gobierno. Ambos destacaron el trabajo “ejemplar” e “impecable”, especialmente el del Ministerio de Sanidad, y criticaron al PP por intentar poner “palos en la rueda”. Rubiño acusó a los populares de desear que esta crisis se desarrollara de forma desastrosa, comparándola con episodios pasados: “El PP fantaseaba con que la gestión de este asunto, de la crisis del hantavirus, se pareciera en algo a los espectáculos bochornosos que ellos dieron con la DANA o dieron con los incendios en España”. Por su parte, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, felicitó en otra comparecencia a los “servidores públicos” por su labor en la gestión del crucero en Canarias. Aunque de manera implícita, dirigió también sus reproches al PP y a Fernando Clavijo. Según Fernández, quienes cuestionan la respuesta sanitaria lo hacen con intenciones claras: “No es de extrañar que quienes quieren acabar con nuestra sanidad pública hayan sido precisamente los que más empeño han puesto en tratar de convertir esta situación en una batalla en el fango mediático. Además, con altitudes terraplanistas y absolutamente vergonzosas”. Finalmente, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, calificó de “miserable” la postura adoptada por el PP ante la crisis sanitaria. A su juicio, la actitud de los populares evidencia sus valores y su manera de entender la política en un contexto de emergencia. Espadas reclamó una “reprobación absoluta por parte de la sociedad española” y sostuvo que el PP ha hecho “el ridículo internacional”, acusándolo de haber perdido el rumbo pese a que el Gobierno, dijo, “ha estado a la altura” y está respondiendo “de manera excelente”. También recordó que el PP llegó a exigir la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, sin que hasta ahora haya pedido disculpas por ello.