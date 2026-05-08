La Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Comunidad Valenciana ha decidido suspender las clases en el CEIP Manel Garcia Grau de Castelló debido a una importante plaga de ratas. La medida busca garantizar la seguridad del alumnado y del personal docente ante la presencia de roedores en varias aulas, que generó alertas por parte de familias y profesores durante la semana anterior. Los trabajos de desratización, desinfección y limpieza extraordinaria comenzaron este jueves y se prolongarán hasta el domingo. Durante los días 7 y 8 de mayo no habrá actividad lectiva en el centro para permitir una intervención integral sin riesgos. La Dirección Territorial de Educación coordinó una reunión con el equipo directivo, inspectora, técnicos municipales, representantes del Ayuntamiento y la empresa especializada en control de plagas. El plan incluye la instalación de elementos aislantes en zonas críticas, desratización completa, desinfección y una limpieza profunda del edificio y equipamiento escolar. El objetivo es restaurar las condiciones de salubridad antes de la reapertura del colegio. Los roedores, como ratas y ratones, son los principales transmisores del hantavirus, una zoonosis que representa un riesgo serio para la salud humana. Esta enfermedad no tiene cura específica actualmente, y su detección temprana es fundamental para mejorar el pronóstico. Según información sanitaria, el hantavirus se transmite principalmente por inhalación de aerosoles procedentes de la orina, saliva y excrementos de roedores infectados. También puede contagiarse por contacto directo de estas secreciones con mucosas (ojos, nariz, boca) o a través de mordeduras. Existe evidencia de transmisión de persona a persona en algunos casos, por lo que las secreciones humanas también deben manejarse con precaución. Los entornos cerrados, como colegios, viviendas o galpones infestados, aumentan el riesgo cuando se remueve polvo contaminado o se accede a espacios que han estado cerrados por períodos prolongados. Los primeros síntomas suelen aparecer de forma similar a una gripe común: Posteriormente, puede evolucionar hacia dificultad respiratoria grave e hipotensión, caracterizando el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH). La tasa de mortalidad de esta forma puede alcanzar el 38% según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aunque varía según la cepa. No existe tratamiento antiviral específico. El manejo se centra en atención médica temprana, soporte en UCI si es necesario, monitorización hemodinámica y ventilación asistida en casos graves.