Temporal de lluvia y nieve en la Patagonia.

Un fuerte episodio de inestabilidad afectará a buena parte de la Patagonia durante este martes 25 de agosto y se extenderá hasta parte del miércoles, con lluvias, nevadas y fuertes ráfagas de viento en distintas localidades. El fenómeno tendrá especial impacto en Neuquén y Río Negro, aunque también alcanzará sectores de Chubut y Santa Cruz.

Neuquén: lluvias y nieve en distintas localidades

En Neuquén, las precipitaciones se extenderán durante buena parte del martes. En Chos Malal, Zapala y Cutral Co se esperan lluvias, mientras que en las zonas cordilleranas la precipitación será en forma de nieve.

San Martín de los Andes y Villa La Angostura se encuentran entre las localidades donde se esperan nevadas. Además, el avance del sistema estará acompañado por viento y ráfagas en distintos sectores de la provincia.

Neuquén: lluvias y nieve en distintas localidades. ChatGPT

Río Negro: lluvias en toda la región y nieve en la cordillera

Río Negro tendrá una jornada marcada por las lluvias, que podrían persistir hasta el miércoles. En las áreas más elevadas, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve.

Bariloche y El Bolsón serán algunos de los puntos cordilleranos donde se espera nieve, mientras que en el resto de la provincia predominarán las lluvias.

Chubut: lluvias en Sarmiento y Comodoro Rivadavia

En Chubut también se espera una jornada inestable, con lluvias en diferentes sectores.

Sarmiento y Comodoro Rivadavia se encuentran entre las localidades que podrían recibir precipitaciones durante este martes, mientras que las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables durante parte del miércoles.

Chubut: lluvias en Sarmiento y Comodoro Rivadavia. Gemini.

Santa Cruz: lluvias en Pico Truncado y Caleta Olivia

En Santa Cruz, las lluvias alcanzarán principalmente distintos sectores del norte provincial.

Pico Truncado y Caleta Olivia tendrán una jornada pasada por agua, con precipitaciones que podrían extenderse durante parte del miércoles. El SMN también mantiene bajo vigilancia sectores patagónicos por lluvias y posibles nevadas en áreas de mayor altura.

El temporal se extenderá hasta el miércoles

El episodio de mal tiempo no terminará durante la jornada del martes. Las precipitaciones podrían continuar durante parte del miércoles, especialmente en sectores cordilleranos de Neuquén y Río Negro.

La combinación de lluvia, nieve, bajas temperaturas y viento puede generar condiciones complicadas para circular, particularmente en rutas y caminos de montaña.