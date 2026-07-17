Se aproxima el diluvio del año con 72 horas de lluvias intensas, ráfagas de viento, y tormenta de granizo: las zonas más afectadas.

El pronóstico extendido de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un periodo de 72 horas con lluvias de fuertes a intensas, además de ráfagas de viento y posibles tormentas de granizo en distintas regiones del país.

De acuerdo con las autoridades meteorológicas, las condiciones estarán asociadas a la interacción de varios sistemas atmosféricos que favorecerán precipitaciones de diferente intensidad entre el 18 y el 20 de julio, por lo que se mantiene el seguimiento de la evolución del tiempo en gran parte del territorio nacional.

Estados donde se esperan las lluvias más importantes

El pronóstico oficial indica que las lluvias intensas se concentrarán principalmente en entidades del noroeste, norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, así como en la Península de Yucatán.

Se aproxima el diluvio del año con 72 horas de lluvias intensas, ráfagas de viento, y tormenta de granizo. Conagua

Además de las precipitaciones, el SMN prevé ráfagas de viento en diversas regiones y señala que las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en zonas donde se desarrollen los núcleos de tormenta.

Qué recomienda el pronóstico oficial

La Conagua y el SMN mantienen el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas e invitan a la población a consultar las actualizaciones del pronóstico, ya que las zonas con lluvias más intensas pueden modificarse conforme evolucionen los sistemas atmosféricos.

Las autoridades también recuerdan que el pronóstico se actualiza de manera periódica, por lo que es recomendable mantenerse informado a través de los avisos oficiales durante este periodo de 72 horas de lluvias, viento y posibles granizadas.