El inicio de la semana estará marcado por un panorama de lluvias fuertes e intensas en al menos 13 estados del país, como consecuencia de la interacción del monzón mexicano con otros sistemas atmosféricos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además de las precipitaciones, se esperan descargas eléctricas, rachas de viento y condiciones que podrían generar afectaciones en distintas regiones. En esta línea, las autoridades le sugieren a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de comunicación.

Para el SMN, hay riesgo de complicaciones en la movilidad, actividades cotidianas y seguridad de la población, ya que se registrará un cúmulo de entre 75 y 150 milímetros de agua, acompañadas de vientos de 40 a 60 km/h.

¿Qué zonas registrarán lluvias hoy?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, las lluvias más intensas se concentrarán en el este y sureste de Sonora, así como en el centro, oeste y suroeste de Chihuahua. También se prevén precipitaciones muy fuertes en el norte de Sinaloa y el noroeste de Durango, mientras que estados como Guanajuato y Michoacán registrarán lluvias de consideración acompañadas de actividad eléctrica.

Alerta del SMN por fuertes lluvias

Las precipitaciones podrían ocasionar:

Encharcamientos Inundaciones Afectaciones en la infraestructura Riesgo de deslaves en zonas vulnerables

A ello se suman rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, con potencial para derribar árboles, anuncios y estructuras ligeras.

En las zonas costeras, particularmente en el golfo de California, también se esperan condiciones adversas debido al incremento del oleaje, que podría superar los dos metros de altura y representar un riesgo para las actividades marítimas.

Recomendaciones del SMN ante el mal clima en México

El Servicio Meteorológico Nacional exhortó a la población a mantenerse atenta a la información oficial sobre la evolución de las condiciones del tiempo y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

Además, se mantendrán operativos de vigilancia en carreteras y puntos con mayor riesgo de inundaciones, con el objetivo de responder de manera oportuna ante cualquier emergencia.

Las autoridades insistieron en la importancia de tomar precauciones, evitar cruzar zonas inundadas y resguardarse durante las lluvias intensas y los fuertes vientos.