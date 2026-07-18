El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantiene vigente desde las 3 de la madrugada de este sábado una advertencia naranja por tormentas fuertes y severas, que se fue actualizando con el correr de las horas.

Desde las 8 de la mañana la advertencia naranja es por tormentas fuertes y puntualmente severas, y alcanza a gran parte del país, desde el litoral noroeste (Salto y Paysandú), hasta el noreste (Rivera), centro (Durazno), este y sureste (Cerro Largo y Rocha).

“Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes y/o severas. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes”, señala el informe oficial.

Al mismo tiempo, en una zona más reducida, desde Río Negro hasta Canelones y Maldonado, la advertencia es amarilla. Esto significa que se esperan los mismos fenómenos adversos pero de menor intensidad.