Este domingo 19 de julio no solo estará marcado por la esperada final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputará en Nueva York. En México, millones de personas también deberán mantenerse atentas al pronóstico del tiempo, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias intensas en varios estados del país.

De acuerdo con el pronóstico extendido del organismo, el monzón mexicano, junto con diversos sistemas atmosféricos, favorecerá tormentas fuertes a intensas, descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en distintas regiones. Sonora, Chihuahua y Sinaloa serán las entidades con las precipitaciones más severas durante la jornada dominical.

Con tormentas en gran parte de México, SENER pide hacer esto de inmediato para evitar riesgos eléctricos. El Cronista | Chat GPT

Estados con lluvias más intensas este domingo 19 de julio

El pronóstico del SMN indica que las lluvias más importantes se concentrarán en el norte y occidente del país, aunque prácticamente todo el territorio nacional registrará precipitaciones de diferente intensidad.

Se esperan las siguientes condiciones:

Lluvias intensas (75 a 150 mm): Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste) y Sinaloa (norte).

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (noroeste).

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California, Nuevo León, Tlaxcala y Morelos.

Rachas de viento de hasta 60 km/h: en entidades del norte, centro y sureste del país.

Oleaje de hasta 2.5 metros: en la costa occidental de Baja California y de hasta 2 metros en costas del Pacífico y Golfo de México.

Además de las precipitaciones, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del norte, el litoral del Pacífico y la península de Yucatán. Baja California volverá a registrar temperaturas superiores a los 45 grados, mientras que otras entidades del norte podrían alcanzar entre 40 y 45 grados.

Final del Mundial 2026 bajo lluvias Carachure Bautista Jesús

Precauciones por lluvias, tormentas eléctricas y posibles daños en aparatos eléctricos

Las lluvias intensas pueden provocar encharcamientos, inundaciones repentinas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves en zonas montañosas y reducción de la visibilidad para quienes deban trasladarse durante el domingo.

¡OJO! Si planeas ver la final del Mundial fuera de casa o desplazarte durante el encuentro, conviene consultar las condiciones meteorológicas antes de salir.

Las tormentas eléctricas también representan un riesgo para la infraestructura eléctrica. Cuando haya actividad eléctrica cercana, es recomendable desconectar televisores, computadoras, consolas de videojuegos y otros aparatos electrónicos para evitar daños ocasionados por sobretensiones derivadas de la caída de rayos. Asimismo, se aconseja evitar el uso de dispositivos conectados a la corriente, no resguardarse bajo árboles aislados y mantenerse alejado de postes, cables o estructuras metálicas durante una tormenta.

Siguiendo estas recomendaciones y atendiendo los avisos de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional, será posible disfrutar la final del Mundial 2026 con mayores medidas de seguridad, incluso en las regiones donde se esperan las lluvias más intensas.