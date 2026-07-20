Muchas personas tienen el hábito de cargar sus dispositivos electrónicos durante toda la noche. Esta costumbre parece inofensiva porque el celular amanece con la carga completa al día siguiente. Sin embargo, los usuarios cometen un error frecuente al dejar sus dispositivos conectados a la pared de forma permanente.

El cargador enchufado sin un aparato conectado sigue recibiendo energía eléctrica desde tomacorriente. Esta situación genera un riesgo silencioso debido a la falta de control sobre el flujo eléctrico. El accesorio puede sufrir una sobrecarga interna por variaciones imprevistas en la tensión de la vivienda.

¿Cuál es el peligro de dejar conectado el celular cuando termina de cargarse?

Al extender la carga, los componentes internos pueden sobrecalentarse y originar un cortocircuito grave en el interior del hogar. Este fallo eléctrico destruye el adaptador y puede prender fuego los objetos cercanos de la habitación . El peligro aumenta de forma considerable cuando los usuarios compran accesorios genéricos no certificados.

Además, el hábito de mantener los cargadores conectados afecta la vida útil de muchos aparatos tecnológicos. Las computadoras portátiles sufren un desgaste acelerado en sus celdas por la tensión eléctrica constante. Las tablets y los relojes inteligentes también presentan fallas prematuras por la exposición al calor continuo.

Dejar el cargador enchufado en la mesita de noche después de cargar un dispositivo: por qué recomiendan no hacerlo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La organización medioambiental Bebat explica que las horas adicionales de conexión generan microciclos de recarga dañinos . Estos pequeños ciclos elevan la temperatura interna del equipo y degradan los materiales de litio. El rendimiento de la batería disminuye de forma notoria tras pocos meses de uso inadecuado.

Por su parte, la firma Anker señala que los adaptadores permanecen en un estado activo de baja potencia. Los circuitos sufren un estrés térmico prolongado aunque el teléfono celular ya no reciba energía. Los expertos recomiendan retirar el cargador del enchufe apenas el indicador marque el total.

Los riesgos para el hogar y para otros dispositivos

Por otro lado, el consumo en espera produce un gasto invisible de electricidad que altera la factura mensual. La corriente absorbida por un solo cargador parece insignificante durante el transcurso de un día. El problema económico surge cuando la familia mantiene varios adaptadores conectados de manera simultánea.

Este desperdicio energético también representa un esfuerzo adicional perjudicial para las zapatillas o enchufes múltiples. Los tomacorrientes de más de una entrada soportan una tensión constante que fatiga sus propios materiales aislantes con el tiempo, mientras que el desgaste de la zapatilla eleva las probabilidades de un accidente eléctrico en la casa.

La comunidad de Samsung aconseja conectar los equipos a enchufes equipados con un fusible de seguridad. Este elemento corta el paso de la energía ante cualquier subida repentina del voltaje. Los usuarios protegen la integridad de sus teléfonos y evitan el deterioro innecesario de la red de su hogar.