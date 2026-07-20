Si bien su uso es habitual en la cocina y el baño, ha surgido un truco poco conocido que muchas personas han comenzado a implementar recientemente: la aplicación en la entrada de la casa.

El vinagre blanco se ha consolidado como uno de los recursos caseros más eficaces para preservar la limpieza del hogar sin necesidad de recurrir a productos químicos costosos y difíciles de obtener.

Si bien su uso es habitual en la cocina y el baño, ha surgido un truco poco conocido que muchas personas han comenzado a implementar recientemente: la aplicación en la entrada de la casa.

Este hábito sencillo y económico se está popularizando gracias a su eficacia y practicidad para mantener el hogar, generando un impacto positivo en la eliminación de plagas en esta zona.

¿Cuál es el propósito de poner vinagre en la entrada?

Un aspecto fundamental es su capacidad para funcionar como barrera repelente. El aroma penetrante del vinagre actúa como un inhibidor natural contra diversas plagas domésticas.

Hormigas, arañas e incluso cucarachas tienden a evitar áreas donde perciben dicho olor, lo que lo convierte en una alternativa efectiva y libre de sustancias químicas para la entrada principal.

Pulverizar vinagre en las esquinas de la casa: para qué es útil y por qué lo sugieren (foto: archivo)

Además, aquellos que adhieren a prácticas de armonización del hogar lo aplican como un “limpiador energético”.

Desde esta perspectiva, unas pulverizaciones en el marco de la puerta contribuyen a disolver vibraciones pesadas y a rejuvenecer el ambiente.

Aplicaciones del vinagre como repelente de insectos

Para aprovechar al máximo sus efectos, es suficiente con colocar una mezcla de vinagre blanco y agua en un atomizador. Esta mezcla puede ser rociada:

En el marco de la puerta

En el suelo de la entrada

En pequeñas grietas o fisuras por donde suelen pasar insectos

En zócalos o esquinas expuestas al exterior

Cómo limpiar las energías del ambiente con vinagre

A diferencia del uso anterior, este método con vinagre tiene como principal objetivo limpiar las energías del ambiente. Según el Feng Shui, esta práctica ayuda a eliminar las cargas negativas. Los tres puntos esenciales para su aplicación son la cocina, el baño y la puerta de entrada.

El proceso requiere de intención y atención al simbolismo , debiendo manifestarse en cada área del hogar. El proceso varía según el espacio de la vivienda:

En la cocina: colar un recipiente en cada esquina durante varias horas para absorber las malas energías. Si el olor es intenso, se debe ventilar y encender un sahumerio tras el proceso.

En el baño: colocar cuatro recipientes, uno en cada esquina.

En la puerta de entrada: se debe limpiar la puerta con vinagre, pero manifestando las intenciones. Una frase que se suele emplear es: “Solo permito que entren a mi vida energías limpias, oportunidades y abundancia”.

Vinagre blanco: un aliado ecológico en el hogar y el jardín

El vinagre blanco no solo actúa como repelente de plagas, también es eficaz para limpiar superficies y eliminar olores desagradables de un hogar. Su uso constante mejora la calidad del ambiente. Para quienes creen en energías positivas, el vinagre potencia la armonía del hogar. Aplicarlo con intención y manifestar buenas vibraciones puede transformar el espacio y atraer oportunidades.