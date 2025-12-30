Las altas temperaturas que azotan a todas las provincias argentinas, con marcas que en algunos casos llegan a los 40°C, obligan a dejar el ventilador de lado y recurrir al aire acondicionado como principal fuente de alivio.

Sin embargo, con el uso constante y el paso del tiempo, este electrodoméstico puede perder eficiencia y dejar de enfriar como antes. Por eso, realizar una limpieza periódica es clave para mantener su rendimiento, pero hay una parte que muchos ignoran y que resulta fundamental para que el equipo funcione como nuevo.

El truco casero para que el aire acondicionado enfríe como nuevo

La suciedad acumulada en los filtros y rejillas es la principal pérdida de potencia en los equipos. Para solucionarlo, se deben seguir estos pasos:

Apagar y desenchufar el aire acondicionado.

Retirar los filtros : abrir la tapa del split, extraer el portafiltros y eliminar el polvo con una aspiradora. Si están muy sucios, sumergirlos en agua fría y frotarlos con jabón neutro o antibacteriano. Luego, enjuagar con abundante agua y deja secar.

Limpiar las rejillas internas : usar un paño suave con agua y jabón neutro para quitar la suciedad acumulada en la zona por donde circula el aire.

Revisar la unidad exterior: comprobar que las entradas de aire y el tubo de desagüe no estén obstruidos. Si se tiene acceso seguro, limpiar la batería de intercambio con un cepillo o aire a presión.

simpson33

Una vez completada la limpieza, encender el equipo y verificar que funcione correctamente. Si se notan ruidos extraños o que el flujo de aire sigue siendo débil, puede ser necesario llamar a un técnico para una revisión más profunda .

Ni 22°C ni 24°C: la temperatura ideal para ahorrar energía

Además del mantenimiento, la regulación correcta de la temperatura es clave para evitar consumos excesivos. Aunque tradicionalmente se recomienda 24°C, los expertos aseguran que lo ideal es programar el aire entre 25°C y 26°C.

PonyWang

Esto se debe a que cada grado que se sube reduce el esfuerzo del compresor y puede significar un ahorro de entre 7% y 10% en la factura eléctrica. Además:

Evita cambios bruscos de temperatura que desgastan el equipo.

Mantiene un confort térmico adecuado sin “congelar” el ambiente.

Reduce el riesgo de fallas y prolonga la vida útil del aire acondicionado.