Una intensa ola de calor mantendrá a la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana bajo temperaturas extremas durante toda la semana, alcanzando su punto máximo el miércoles 31 de diciembre, cuando los termómetros podrían llegar a los 38 grados en plena celebración de Año Nuevo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El informe del SMN confirma que los habitantes del AMBA podrán cenar al aire libre durante las festividades de fin de año , aunque deberán extremar las precauciones ante el clima agobiante.

Para este domingo se espera cielo parcialmente nublado con una mínima de 24°C y una máxima de 32°C, con vientos del noreste rotando al norte. El lunes la temperatura escalará hasta los 35 grados, mientras que el martes el mercurio alcanzará los 37°C bajo cielo parcialmente nublado.

El miércoles 31 de diciembre será el día más caluroso de la semana, con temperaturas entre 26°C y 38°C, convirtiendo la víspera de Año Nuevo en una jornada particularmente sofocante para quienes preparen las tradicionales celebraciones. Sin embargo, se espera que la sensación térmica supere los 40°.

SMN: ¿cuándo llega el alivio al AMBA?

Los modelos meteorológicos indican que recién hacia la noche del martes 30 o la madrugada del miércoles 31 podría ingresar un frente frío desde el sur, provocando tormentas aisladas y un descenso marcado de la temperatura. Esto dejaría una noche de fin de año menos agobiante, aunque con una máxima que seguirá rondando los 30 grados.

Para el jueves 1 de enero se prevé un descenso térmico, con marcas entre 21°C y 30°C. El viernes será el día menos sofocante de toda la semana, con temperaturas entre 20°C y 28°C bajo cielo mayormente nublado. El sábado se mantendrá la tendencia, con mínimas de 20°C y máximas de 29°C.

Recomendaciones sanitarias ante el calor extremo

Ante este escenario de temperaturas elevadas, las autoridades sanitarias emitieron una serie de recomendaciones para prevenir golpes de calor, especialmente en adultos mayores y bebés:

Aumentar significativamente el consumo de agua.

Evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16.

Limitar las actividades físicas al aire libre.

Mantener una hidratación constante en grupos vulnerables.

Además, se solicita un uso responsable de la energía eléctrica para evitar cortes en la red de media tensión ante el incremento de la demanda por el uso de aires acondicionados y ventiladores.

La ola de calor que afecta al AMBA pone a prueba la resistencia de los porteños en plenas fiestas de fin de año, convirtiendo la última semana de 2024 en una de las más calurosas del verano.