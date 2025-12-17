En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de una intensa ola de calor que provocará jornadas sofocantes durante 48 horas y estará acompañada por tormentas.
El fenómeno impactará principalmente en Chaco, pero también se extenderá hacia Salta, Formosa y Santiago del Estero, generando condiciones extremas en toda la región.
¿Cuándo llega la ola de calor a Chaco?
Las altas temperaturas comenzarán el viernes 19 de diciembre, con una mínima de 23°C y una máxima de 35°C, y se intensificarán el sábado 20, cuando el termómetro alcanzará los 38°C. A partir del domingo, se espera un descenso marcado con lluvias y tormentas.
En Salta, Formosa y Santiago del Estero, las máximas oscilarán entre 35°C y 37°C durante el mismo período.
¿Qué zonas se verán afectadas por el calor extremo?
Según el SMN, las localidades más comprometidas serán:
- Juan José Castelli
- General José de San Martín
- Presidencia Roque Sáenz Peña
- Villa Ángela
- Resistencia
- Taco Pozo
¿Cómo seguirá el clima en Chaco?
El SMN anticipa una semana marcada por altas temperaturas y lluvias aisladas. El pronóstico extendido es el siguiente:
- Miércoles 17: mínima de 13°C y máxima de 30°C, con el cielo ligeramente nublado.
- Jueves 18: mínima de 18°C y máxima de 32°C, con el cielo algo nublado.
- Viernes 19: mínima de 23°C y máxima de 35°C, con el cielo parcialmente nublado.
- Sábado 20: mínima de 24°C y máxima de 38°C, con cielo parcialmente nublado.
- Domingo 21: mínima de 25°C y mínima de 33°C, con tormentas aisladas por la mañana y el cielo mayormente nublado por la tarde-noche.