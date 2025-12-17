El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de una intensa ola de calor que provocará jornadas sofocantes durante 48 horas y estará acompañada por tormentas.

El fenómeno impactará principalmente en Chaco, pero también se extenderá hacia Salta, Formosa y Santiago del Estero, generando condiciones extremas en toda la región.

¿Cuándo llega la ola de calor a Chaco?

Las altas temperaturas comenzarán el viernes 19 de diciembre, con una mínima de 23°C y una máxima de 35°C, y se intensificarán el sábado 20, cuando el termómetro alcanzará los 38°C. A partir del domingo, se espera un descenso marcado con lluvias y tormentas.

En Salta, Formosa y Santiago del Estero, las máximas oscilarán entre 35°C y 37°C durante el mismo período.

¿Qué zonas se verán afectadas por el calor extremo?

Según el SMN, las localidades más comprometidas serán:

Juan José Castelli

General José de San Martín

Presidencia Roque Sáenz Peña

Villa Ángela

Resistencia

Taco Pozo

Servicio Meteorológico Nacional

¿Cómo seguirá el clima en Chaco?

El SMN anticipa una semana marcada por altas temperaturas y lluvias aisladas. El pronóstico extendido es el siguiente: