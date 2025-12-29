El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por la llegada de una fuerte tormenta a diversas provincias del país. El mal clima golpeará en la previa de Año Nuevo con intensas lluvias y ráfagas de viento.

Se aproximan nubes negras con intensas tormentas: qué provincias están bajo alerta

El organismo meteorológico alertó que durante el miércoles 31 de diciembre un fuerte temporal afectará diversas provincias:

Jujuy y Salta

En las provincias ubicadas al norte argentino las precipitaciones acumularán cerca de 12 milímetros de agua con vientos sentido sur de hasta 26 kilómetros por hora.

Pronóstico del clima del SMN para el 31 de diciembre.

Tucumán y Catamarca

En Tucumán y Catamarca habrá abundante caída de agua que acumulará hasta 12 milímetros. El mal clima estará acompañado de temperaturas de entre 28° y 17° y vientos sentido sur de 21 kilómetros por hora.

San Juan, San Luis, Mendoza

El centro y oeste del país estará afectado por un temporal durante la previa de Año Nuevo. Se esperan vientos aún más fuertes de hasta 41 kilómetros por hora y una máxima de 34°. Las lluvias empezarán durante el mediodía del 31 y se prolongarán por varias horas.

Misiones, Formosa y Chaco

El Servicio Meteorológico alertó que estas provincias serán de las más afectadas por la tormenta con precipitaciones que alcanzarán los 50 milímetros de agua. Los vientos serán inestables en diversas direcciones con una temperatura oscilante entre los 29° y 23°. Además, el temporal se prolongará hasta la tarde del jueves 1 de enero.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El SMN informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: